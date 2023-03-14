Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı: ''Kendinizle gurur duyun''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kamuoyunda EYT diye bilinen yasal düzenlemeden yararlanarak emekli olan 12 Belediye personeline hizmetleri nedeniyle teşekkür belgesi verirken Çaycuma Belediyesinde çalışmış olmalarından dolayı kendileriyle gurur duymalarını istedi

Çaycuma Belediyesinde daimi işçi statüsünde çalışmaktayken kamuoyunda EYT olarak bilinen yasal düzenlemeden yararlanan 12 personel emeklilik için başvurdu. Başvuru süresinin son günü kendilerine tanınan haktan yararlanan personeli Çaycuma Belediyesi Meclis Salonu’nda toplayan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı hepsiyle ayrı ayrı vedalaşarak birer teşekkür belgesi verdi. Vedalaşmaya emekli personelin çalıştığı birimlerin amirleri de katıldı.

VERMİŞ OLDUĞUNUZ HİZMETLER İÇİN ÇAYCUMA HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başkan Bülent Kantarcı burada yaptığı konuşmada, “Burası Çaycuma Belediyesi, Çaycuma halkının hizmetindeyiz hep beraber. Sizler de yıllardır buraya emek verdiniz. Şimdi de bir yasa çıktı, bundan yararlanıp emekli olarak yeni bir hayata başlıyorsunuz. Emeklilik demek hayattan emekli olmak değil. Biz bu vesileyle sizlerle hem vedalaşmak, hem de teşekkür etmek için bir araya geldik. Bugüne kadar Çaycuma halkına vermiş olduğunuz hizmetler için sizlere Çaycuma halkı adına teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatınızda sağlık ve mutluluk diliyorum.” dedi.

EMEKLİ DE OLSANIZ DA ÇAYCUMA BELEDİYESİNİN PERSONELİYMİŞ GİBİ DAVRANIN

Emekli personele belediyenin ikinci evleri, yuvaları olduğunu söyleyen Kantarcı, “Çalışıp emekli olma hakkı kazanarak, geleceğinizi de güvence altına aldığınız bir yer. Benim sizden ricam, emekli de olsanız bundan sonraki yaşantınızda yine Çaycuma Belediyesinin personeliymiş gibi davranmayı hiç ihmal etmeyin. Bir yerde bir eksik görürseniz haber verin, bir yanlış görürseniz müdahale edin.” diyerek sözlerine devam etti.

BİRLİKTE GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK

Kantarcı sözlerini, “Birlikte güzel çalışmalara imza attık. Çaycuma Belediyesinin bir personeli olmaktan dolayı kendinizle daima gurur duyun. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum.” diyerek tamamladı.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Başkan Kantarcı’nın emekli personele teşekkür belgelerini vermesinin ardından toplu fotoğraf da çekildi. Personelle tek tek vedalaşan Kantarcı, “Acı tatlı günlerimiz olmuştur hakkınızı helal edin.” diyerek helallik de istedi.