Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: Çalışanlarımıza müjdemizi yakında açıklayacağız

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş’ın ziyareti sırasında, “Emeğin hakkını korumak bizim görevimiz. Yaşanan mağduriyeti telafi etmek için arkadaşlarım zaten uzun zamandır bir çalışma içinde. Yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Eğer sürece zarar verecek bir hata daha yapılmazsa, çalışanlarımızı memnun edecek, yeni yıla huzur içinde girmelerini sağlayacak bir ücret artışını kısa zamanda açıklayacağız” dedi.

Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı ziyaret etti. Çalışma hayatıyla ilgili gelişmelerin konuşulduğu ziyarette yaklaşan toplu iş sözleşmesi ile ilgili hususular da ele alındı. 145 kişi ile devraldıkları belediyenin şu anda 350’nin çok üzerinde bir kadro ile hizmet verdiğini söyleyen Başkan Kantarcı, “Gerçekten dev bir kadro ile sahadayız. Üretken bir belediyeyiz. Yalnızca hizmet değil üretim de yapıyoruz. Kamu ihalelerinde, müteahhitlik sisteminde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ekonomideki dengesizlik, hızlı fiyat artışları kamu ihalelerinde büyük sorunlara yol açıyor. Ama biz bu sisteme teslim olmadık. Üretken bir belediye olarak kendi işimizi, kendi personelimizle yaptık. Birçok insanı iş sahibi yaparken, belediyemize, büyük tasarruf da sağladık. Ekonomik bunalımın had safhada olduğu şu günlerde, biz ciddi sayıdaki bir personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ” dedi.

696 SAYILI KHK İLE İŞÇİLER KADROYA ALINIRKEN, ÜCRET ZAMLARI ÇOK DÜŞÜK BELİRLENDİ

Belediye-İş sendikasının basına yansıyan açıklamasından da söz eden Kantarcı, “Açıklamanızı okudum. Şahsım için dile getirdiğiniz görüşlere teşekkür ederim. Ancak açıklamanızda yanlış anlamaya müsait bir durumu düzeltmek isterim. Alt işveren eliyle merkezi idare ve yerel yönetimlerde çalışan işçiler 696 Sayılı KHK ile kamuya geçirildi. Aynı kararname ile bu kapsama giren işçiler için, iki yıllık ücret zammı, altışar aylık dönemler halinde, yüzde 4 gibi çok düşük bir oranda belirlendi. Bu arada ülkede enflasyon patladı, zamlar eridi gitti. Bu arada asgari ücrette çok daha yüksek oranda artışlar oldu. Bu da bizim nitelikli iş gücüyle diğer çalışanlar arasında özenle oluşturduğumuz ücret skalasını bozarak aralarındaki ücret farklarının yok olmasına neden oldu.” dedi

SÜRECİN DOĞRU YÖNETİLMESİ İÇİN ADETA ÇIRPINDIK

KHK kapsamındaki işçiler için belirlenen sürenin 30 Haziran 2020’de dolduğunu ve yeni bir sürecin başladığını da söyleyen Kantarcı, “Sürenin dolduğu gün sendikacı arkadaşlar yanıma gelip, toplu sözleşme çalışmalarını başlatmak istediklerini söyledi. Ben de kendilerine, kararnameyle belirlenen düşük zam oranının ücret dengesini bozduğunu, beden gücüyle çalışan arkadaşların asgari ücret zamlarıyla bir ölçüde de olsa ücret seviyelerini korurken özenle işe alıp piyasa koşullarında ücret verdiğimiz nitelikli işgücünün mağdur duruma düştüğünü söyledim. Herkese aynı oranda zam verilerek imzalanacak toplu sözleşme bu mağduriyetin daha da artmasına neden olacaktı. İş barışını da bozan bu durumu ortadan kaldıracak bir düzenleme yapabilmek için kendilerinden süre istedim. Ancak onlar süreci devam ettirince, sözleşme, Yüksek Hakem Kuruluna gitti. Oradan da düşük bir zam oranı gelince, çalışanlarımız daha da mağdur oldu. İşveren olarak bu tablonun ortaya çıkmasında en küçük bir kusurumuz olmadığı gibi, sürecin doğru yönetilmesi için adeta çırpındık. Ama hem arkadaşlarımızın aceleci tavrı hem de yasal mevzuat elimizi kolumuzu bağladı ve sonuçta böyle bir tablo ortaya çıktı” dedi.

EMEĞİN HAKKINI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Kendisinin 40 yıllık iş hayatından sonra belediye başkanı olduğunu da söyleyen Kantarcı, “İnşaat sektöründe havaalanı dâhil, çok önemli mühendislik işlerine imza attım. Farklı pek çok sektörde bölgede ilkleri oluşturan işyerleri açtım. Bu uzun süre zarfında binlerce çalışanımız oldu. Bunlar bizden aldığı ücretle evini geçirdi, çoluk çocuğunu büyüttü, emekliliğini hak etti. Çok şükür, bütün işlerimizi başarı ile sürdürdük ve en iyi şekilde tamamladık. Herkesin ücretini de hep zamanında son kuruşuna kadar ödedik. Sözün kısası şu: Zaten iş, çalışma, emek, ücret, geçim, gelecek kaygısı gibi kavramların içinden geliyorum. Bu alandaki zorlukları biliyorum. Açıklamanızda da ifade ettiğiniz gibi hata, hata ile düzeltilmez. Emeğin hakkını korumak bizim görevimiz. Yaşanan mağduriyeti telafi etmek için arkadaşlarım zaten uzun zamandır bir çalışma içinde. Yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Eğer sürece zarar verecek bir hata daha yapılmazsa, çalışanlarımızı memnun edecek, yeni yıla huzur içinde girmelerini sağlayacak bir ücret artışını kısa zamanda açıklayacağız.” dedi.