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Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Tarihe geçecek işlerden birini daha tamamlamak istiyoruz''

Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Tarihe geçecek işlerden birini daha tamamlamak istiyoruz''
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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Fen İşleri ile Makine İkmal Müdürlüklerinin hizmet binalarıyla diğer birimlerinin planlandığı alanda inceleme yaptı. Kantarcı, ''Çaycuma Belediyesinin tarihine geçecek önemli işlerden biri, inşallah Allah yardımcımız olur, bu işi de tamamlamak nasip olur.'' dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Arslan, Fen İşleri Müdürü Birke Öztürk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Tanju Yıldız, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Cenk Kaplancan, İşletmeler Müdürü İlker Büyükyonca ve Belediye Meclisi Üyesi Sezai Bilici ile birlikte, Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinin planlandığı alanda da inceleme yaptı. Dolgu çalışmalarının devam ettiği alanda açıklamalarda bulunan Başkan Kantarcı, bu projenin tamamlanmasının ardından, Çaycuma Belediyesinin, uzun yıllar, başka bina ihtiyacı olmayacağını söyledi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Fen İşleri ile Makine İkmal Müdürlüklerinin hizmet binalarıyla diğer birimlerinin planlandığı alanda inceleme yaptı. Kantarcı, ''Çaycuma Belediyesinin tarihine geçecek önemli işlerden biri, inşallah Allah yardımcımız olur, bu işi de tamamlamak nasip olur.'' dedi.

FEN İŞLERİ İLE MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ, 20 DÖNÜM ALANDA YAPILACAK

Açıklamalarına Çaycuma Belediyesinin önümüzdeki dönemde Makine İkmal ve Fen İşleri Müdürlükleri yerleşkesinin yer alacağı alanda olduklarını söyleyerek başlayan Başkan Kantarcı, “Filyos Çayı kenarında olan bu alanın sol arkasında sanayi sitemiz, sağ arkasında da evsel atıkların aktarma merkezi var. Alanın ön tarafındaysa sedde ve Filyos Çayı bulunuyor. Yıllar önce yaptığımız planlamayla buradaki yaklaşık 20 dönümlük alanda, Çaycuma Belediyesine uzun vadeli hizmet etmesini beklediğimiz garaj, atölyeler, Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü hizmet birimleri yer alacak.” dedi.

BUNU DA TAMAMLADIKTAN SONRA, BAŞKA BİNA VE YERLEŞKE İHTİYACI KALMAYACAK

Alanda çok ciddi miktarda dolgu ihtiyacı olduğunu da söyleyen Başkan Kantarcı, “Bu dolgu işlerine başladık. Umuyorum, bu sene içerisinde dolguda önemli bir mesafe kaydedeceğiz. Yavaş yavaş pazaryerinin oradaki garajımızı, buraya taşıyacağız. Bunu da tamamladıktan sonra Çaycuma Belediyesinin bir bina ve yerleşke ihtiyacı kalmamış olacak. Mevcut yeni belediye binamız zaten birçok problemi kökünden çözmüş vaziyette. Burayı da yapınca, pazaryerinin oradaki alanı boşaltacağız.” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Fen İşleri ile Makine İkmal Müdürlüklerinin hizmet binalarıyla diğer birimlerinin planlandığı alanda inceleme yaptı. Kantarcı, ''Çaycuma Belediyesinin tarihine geçecek önemli işlerden biri, inşallah Allah yardımcımız olur, bu işi de tamamlamak nasip olur.'' dedi.

GÜNDOĞAN AVM, ÇAYCUMA ÖLÇEĞİNDE ÇOK BÜYÜK BİR PROJE

Garajdan boşalan yerin projesinin de hazır olduğunu söyleyen Başkan Kantarcı, sözlerini, “Garajdan boşalan yere, yine hazırlamış olduğumuz, arkasında konut yerleşimi de olan Gündoğan Alışveriş Merkezi adlı büyük projeyi uygulayacağız. Yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanına sahip Gündoğan AVM, Çaycuma ölçeğinde çok büyük bir proje. İnşallah bu içinde bulunduğumuz dönem sırasında, her iki işe de başlamayı ve tamamlamayı düşünüyoruz. Mali imkânlarımız el verirse, ülkede ekonomik kriz ile ilgili bir hafifleme olursa, bu işleri yapmayı planlıyoruz. Çünkü yatırımcıların böyle bir ortamda bu işlere talip olması çok zor.  Bu proje, Çaycuma Belediyesinin tarihine geçecek önemli işlerden biri, inşallah Allah yardımcımız olur, bu işi de tamamlamak nasip olur.” diyerek tamamladı.

Etiketler çaycuma çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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