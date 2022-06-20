Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı'dan Babalar Günü mesajı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün babalara verilecek en güzel armağan, bolluk, barış ve huzur içinde yaşanacak bir ülkeyi inşa etmek ve bunu kalıcı hale getirmektir. Bunu başararak, babaların, çocuklarının geleceğinden hiçbir kaygı duymadan yaşayacağı bir ülkeyi kuracağımıza inanıyorum” dedi

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı mesajında, “Çocuklarının rol modeli ve ilk kahramanı olan babalar, karşılıksız sevginin ve fedakârlığın adıdır. Adalet, paylaşım, doğruluk, sevgi saygı gibi değerler başta olmak üzere, yaşam boyunca taşımaları gereken tüm hasletleri çocuklarına kazandırmaya çalışan babalar, onların ‘iyi ve erdemli insan’ olarak yetişmelerinde büyük rol oynar. Sahip oldukları erdemlerle çocuklarına hayat boyu kılavuzluk yaparak yol gösteren babalar, onları her türlü kötülükten korur, varlıklarıyla büyük yaşamlarına büyük güç katar” dedi.

BABALARIN HELAL LOKMA MÜCADELESİ KUTSALDIR

Kantarcı açıklamasını, “İçinden geçtiğimiz zor günlerde, tüm zorluklara göğüs gereke çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan babaların verdikleri mücadele kutsaldır. Bugün babalara verilecek en güzel armağan, bolluk, barış ve huzur içinde yaşanacak bir ülkeyi inşa etmek ve bunu kalıcı hale getirmektir. Bunu başararak, babaların, çocuklarının geleceğinden hiçbir kaygı duymadan yaşayacağı bir ülkeyi kuracağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bin bir türlü fedakarlıkla çocuklarını helal lokma ile büyütmeye çalışan kahramanların çabalarını alkışlıyor, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum” diyerek tamamladı.