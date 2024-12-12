Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı'ya anlamlı ziyaret

ZBEÜ ÇMYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Av. Ali Osman Odabaş ile birlikte Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı ziyaret etti.

Yazıcı, 2016 yılında, Av. Hikmet Odabaş Çalışma Salonu’nun açılış töreni vesilesi ile, kendisinin çekmiş olduğu bir fotoğrafı çerçeveleyerek Başkana armağan etti.

Fotoğrafta, o tarihteki rektörümüz Prof. Mahmut Özer, değerli Çaycumalı işadamımız rahmetli Zeki Yurtbay, Çaycumalı bağışsever kıymetli avukat Ali Osman Odabaş, o tarihteki Kaymakamımız Serkan Keçeli ve Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı yer almakta.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu (ÇMYO) Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Avukat Ali Osman Odabaş ile birlikte Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı ziyaret etti. Yüksekokul Müdürü Yazıcı, ülke ve kent sorunları üzerine samimi bir sohbetin de yapıldığı ziyarette, 14.11.2016’da, ÇMYO yerleşkesine yapılan Avukat Hikmet Odabaş Çalışma Salonu açılışında kendisince çekilmiş bir fotoğrafı, çerçeveli şekilde, Başkan Kantarcı’ya armağan etti.

TANIMAKTAN ONUR DUYDUĞUM, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER

Fotoğrafı kendisinin çektiği söyleyen Yazıcı, “İçindeki isimlerle bir arada olmaktan her zaman mutluluk duydum. Fotoğrafta yer alan Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Sayın Mahmut Özer, rektörlüğü sırasında kampüsümüzün gelişime çok büyük emek harcadı. O gün açılışını yaptığımız çalışma salonuna ‘Avukat Hikmet Odabaş’ ismi verilmesini ben talep ettim. O da hemen kabul ederek değerli büyüğümüzün isminin yaşatılmasını sağladı. Rahmetli Zeki Yurtbay okulumuza çok değerli katkılar sundu, büyük eserler kazandırdı. Sayın Ali Osman Odabaş ne zaman kendisine başvursak, hiç ikilemeden talebimizi yerine getirdi, yalnızca hayırsever bir insan değil büyüğümüz olarak da hep yanımızda oldu. Siz belediye başkanı olarak Çaycuma’yı yeniden imar ettiniz. Tanımaktan, kentimize birlikte hizmet etmekten onur duyduğum, birbirinden değerli insanların yer aldığı bu fotoğrafı size armağan etmekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

BÖYLE BİR KAREDE YER ALMAKTAN BEN DE ÇOK MUTLUYUM

Fotoğrafın çekildiği günü çok iyi anımsadığını söyleyen Başkan Kantarcı, böyle bir karede yer almaktan kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getirdi. BEÜ Çaycuma yerleşkesinin büyüyüp gelişmesine emek harcayan herkese şükran dolu olduğunu söyleyen Başkan Kantarcı, incelikli davranışından dolayı ÇMYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı’ya teşekkür etti. Çerçeveyi makam odasının olduğu kata astıran Başkan Kantarcı, Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Avukat Ali Osman Odabaş ile birlikte önünde bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.