Çaycuma Belediyesi 12 konut daha kazanıyor

Çaycuma Belediyesi, Yeni Mahalle Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerinde, 20 yıl önce yapımı tamamlanan “Belediye Evleri”nin atıl haldeki 12 bağımsız bölümünü belediye kazandırmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Belediye şirketi ÇAYBEL’in yürüttüğü çalışmada, sitedeki 9 blokun önündeki toprak zemin temel betonuna kadar kaldırılıyor. Binaların açığa çıkarılan temelleriyle toprak altında kalan bölümleri membranla kaplanarak izolasyonu yapılıyor. Kanalizasyon, yağmur suyu toplama başta olmak üzere tüm altyapının da yenileneceği çalışma sonrasında, Çaycuma Belediyesi, tümüyle kullanılamaz haldeki, 12 adet konutu kullanılır hale getirerek önemli bir gelir elde edecek. Çalışma peyzaj düzenlemesinin yapılmasının ardından son erecek.

SİTE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARI BÜYÜK SEVİNÇLE TAKİP EDİYOR

Çalışmaları site sakinleri de büyük sevinçle takip ediyor. Evlerine bodrum kattan yayılan ve kendilerine büyük rahatsızlık veren rutubet kokusundan artık kurtulacaklarını söyleyen site sakinleri, yapılan çalışma ile binanın daha sağlıklı hale geldiğini, ömrünün uzadığını da söylüyor. Başta kanalizasyon olmak üzere altyapıyla ilgili büyük sorunlar da yaşadıklarını dile getiren site sakinleri, çalışma sonunda bu sorunların da temelden çözüleceğini söyleyerek, yaptığı güzel çalışmadan dolayı Çaycuma Belediyesi çalışanları ile Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ediyor.

TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ VAZİYETTE BIRAKILAN 12 KONUTU DEĞERLİ VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Adeta definecilik yapar gibi belediyemizin varlıklarını bir bir ortaya çıkararak, Çaycuma’ya değer olarak kazandırıyoruz. Kentin en güzel yerinde bulunan Belediye Evleri’nin bodrum katında, 12 adet konut, adeta toprağa gömülmüş vaziyette bırakılmıştı. Biz bu mekânları değer yaratan varlığa dönüştürmek için çalışma başlattık. Yaptığımız ihaleye ne yazık ki kimse girmedi, iş yine Çaybel’e kaldı. Çaybel ekipleri de hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Binaların temel betonuna kadar toprak örtüyü kaldırıp izolasyonlarını yapmaya başladı. Altyapının komple yenileneceği çalışmalar sırasında, sahibi olduğumuz 12 konutun hasarlı yerlerinin onarımları da yapılacak. Yapım, onarım işlerinin tamamlanmasının ardından, adeta yoktan var edilen 12 konut ihale yoluyla satılarak belediyemize önemli bir gelir elde edilecek.” dedi.

VADİ EVLERİ’Nİ DE, SOFHİA EVLERİ’Nİ DE AYNI ŞEKİLDE ADETA YOKTAN VAR ETTİK

Sık sık “Çaycuma Belediyesi bunca yatırıma nereden para buluyor?” sorusu ile karşılaştıklarını söyleyen Kantarcı, “Belediye Evleri’nde yaptığımız bu çalışma, kaynakları nasıl oluşturduğumuza güzel bir örnek oluşturuyor. Vadi Evleri’ni de, Sofhia Evleri’ni de aynı şekilde adeta yoktan var ettik. Hatta Sofhia Evleri’nin arazisinin tapusunu bile yıllar sonra bulduk. İşe yaramaz haldeki boş bir arazi, 80 daireli mükemmel bir siteye dönüştü. Belediyemiz de bir kuruş para harcamadan 25 daire sahibi oldu.” dedi.

BAŞARIMIZDAKİ EN BÜYÜK PAY, HER BİRİ ALANININ EN İYİSİ OLAN PERSONELİMİZİN

Çaycuma Belediyesinin kazanımlarının başrolünde Belediye emekçilerinin olduğunu söyleyen Kantarcı, “Her biri alanının en iyisi konumundaki personelimiz her alandaki başarılı ve verimli çalışmalarıyla Çaycuma’mızın yüzünü ağartıyor. Özveriyle çalışan personelimiz, belediyemize kaynak yaratıyor, vizyon projelere imza atarak belediyecilikte adeta ekol yaratıyor. Çaycuma Belediyesinin ülkenin en saygın kurumlarından biri haline getiren tüm çalışanlarımıza, ÇAYBEL şirketi yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Belediyemize 12 konut kazandıracak çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



