Çaycuma Belediyesi 2023 yılı bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, “Biz çok isabetli bir davranışla geçen sene elektriği, Enerjisa’dan, 86 kuruşa bağlamıştık. Şu anda serbest piyasada elektrik 3,5 lira. Hiç zam gelmezse bile minimum 4 misli elektrik bedeli ödeyeceğiz. Şu anda 500 bin lira civarında ödediğimiz elektrik parası yılbaşından itibaren 2 milyon liraya çıkıyor. Gelecek zamlarla 5 TL gibi olacağını varsaysak, 500 bin TL’lik elektrik faturası aylık 3 milyon TL olacak, bu da yıllık 36 milyon lira yapar. Bakın yıllık 6 milyon TL’den 36 milyon TL’ye çıkıyor elektrik maliyeti. Kaç kat? Bizim en büyük giderimiz ne? Elektrik. Dolayısıyla bizim buna göre tedbir almamız lazım. Bütçe giderleri vardır, önce ne harcayacağız, sonra da bu harcamaları nereden karşılayacağız diye bakılır. Şimdi bizim sabit giderlerimiz var, ne yaparsan yap bunu aşağıya çekmek mümkün değil. Akaryakıt, mümkün değil. Personel harcamalarımız şu anda yaptığımız hesaplara göre neredeyse %100’e yakın artacak.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

YALNIZCA ZORUNLU ÜÇ KALEM GİDERİMİZ 100 MİLYON LİRA

Kaba hesaplamalara göre akaryakıt, elektrik ve personel ücretlerinin önümüzdeki yıl 100 milyon lira olacağını söyleyen Başkan Kantarcı, sözlerine,“2022 bütçemiz 60 milyon liraydı. Ek bütçe ile %50 artış yaparak 90 milyona bağladık. Şimdi sadece 3 kalem giderimiz 100 milyon lira. Diğer taraftan başka zorunlu giderlerimiz var. Sonuçta bizim arkadaşlarımız zorunlu giderleri alt alta topladılar 160 milyon liralık bir rakam çıkardılar. Diyelim ki bunun 80 milyon lirası geldi, 80 milyon lira daha lazım. Yaptığımız artışlarla bunun çok az kısmını karşılayabiliyoruz. Suda istediğimiz tek şey maliyetini kafa kafaya getirmek. Elbette biz de popülist davranabilirdik ama Çaycuma Belediyesi 2014’ten bu tarafa tarih yazıyor. 8-9 senedir arı gibi çalışıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım ve Çaycuma halkı yatırımların kapatılmasını ve yılbaşından itibaren yatırım yapılmamasına razı olur mu? Olmaz. Ben de olmam hiç kimse olmaz zaten.” şeklinde sözlerle devam etti.

ÇAYCUMA BELEDİYESİ GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Çaycuma Belediyesinin, HES ve GES, gibi yatırımlar yaptığını da söyleyen Başkan Kantarcı, “Bunlar bedava yapılmıyor bunlar için de kredi kullanıyoruz ve bu krediler ödenecek. Oradan ürettiğimizin elektriğin geri dönüşü, 6-7 sene. Yani onu bedava gibi kabul edemezsiniz, öyle düşünmek yanlış. Bizim yaptığımız yatırımlar geleceğe yatırımdır ve bugünkü Çaycuma Belediyesinin daha sonraki dönemlere dair yatırımıdır, bu da çok takdir edilecek, saygı duyulacak bir şeydir. Çünkü kendi dönemleri içinde geri dönüşü olmayan bir yatırımı genellikle idareler yapmazlar. Biz bugünkü kaynaklarımızı gelecek için harcıyoruz ve bunu yapmaktan da gurur duyuyoruz ama bu takdir edilecek bir davranıştır diye düşünüyorum.” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

ÜLKEDE YANGIN VAR, ÜLKEDE HAYAT PAHALILIĞI VAR, ÜLKEDE İHALE YAPILAMAZ DURUMDA

İnşaat maliyetlerinin TÜİK istatistiklerine göre %186, arttığını da söyleyen Kantarcı, “Asfalt şu anda parkenin neredeyse iki katına mal oluyor. Bir senedir asfalt yapacak kimse bulamıyoruz, teklif vermiyorlar. Bu bir sene içinde müthiş kayıplara uğradık. Bunların da telafisi gerekiyor. Bu bütçenin o da var. Hem gelecek zamları hesaba katıyoruz hem de şu ana kadar uğradığımız kayıpların telafisi için bu bütçeyi yapıyoruz. Özellikle ben mali işler müdürlüğümüze teşekkür ederim. Geçmişte görev yapan Körpüş Hanım’ın liderliğinde biz inanılmaz derecede, hassas bütçe tutturuyorduk. 100 TL diyorduk, 100 lira gerçekleşiyordu ama ilk defa geçen sene saptık biz. Devlet saptı biz de saptık. Ülkede yangın var, ülkede hayat pahalılığı var, ülkede bir defa ihale yapılamaz durumda. Devlet de yapamaz durumda çünkü insanlar yarın ne olacağını bilmiyor.” dedi

ZONGULDAK’TA HER ŞEYİ TOKİ YAPIYOR, BİZSE YALNIZCA BİR KEZ KONTEYNIR ALDIK

Kantarcı sözlerini, Elbette zam denen şey fiyat artışı denen şey istenen bir şey değildir, arzu edilen bir şey değildir ama biz hesabımızı kitabımızı bilmek zorundayız. Bu artışların azaltılması için vakit geçmiş değil. Biz hiçbir yerden, hiçbir yardım almıyoruz. Bakın il merkezi belediyemizin bütün yatırımlarını TOKİ yapıyor, devlet yapıyor. Biz de 8 sene sonra, ilk defa bir miktar çöp konteyneri aldık. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Eğer merkezi idareden belediyemiz hizmetleriyle ilgili maddi ya da ayni destekler olursa, yatırımlarımıza devletimiz katkıda bulunursa biz de o zaman bu zamları yapmak zorunda kalmayız diye düşünüyorum diyerek tamamladı. Toplantı bir sonraki birleşimin 7 Aralık Çarşamba günü yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi.