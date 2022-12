Çaycuma Belediyesi Başkanı Kantarcı: ''Bu dayanışmayı çoğaltmamız gerekiyor''

Çaycuma 2. Yol Koşusu’na katkı sunan kişi, kurum ve kuruşlara birer teşekkür belgesi veren Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Belediye olarak hakikaten güçlüyüz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama ‘Her şeyi belediye yapsın’ demek, her şeyi belediyeden beklemek doğru değil. Bir arada olmamız, bu dayanışmayı çoğaltmamız gerekiyor” dedi.

Çaycuma Belediyesinin 20 Kasım 2022’de “Spor Kentinde Sağlığa Koş” sloganı ile gerçekleştirdiği Çaycuma 2. Yol Koşusu’na katkı sunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve sponsorluk yapan iş insanlarına törenle teşekkür belgeleri verildi. Çaycuma Belediyesi Çarşamba Salonu’nda yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Önümüzdeki yıl Türkiye çapında ses getirecek, hatta gelecekte uluslararası olabilecek bir organizasyonu hep birlikte yapmak için herkese çağrı yapıyorum” dedi.

ÇAYCUMA DAYANIŞMASI DEYİNCE SALONLARIN YETMEMESİ LAZIM

Çaycuma dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini de belirten Başkan Kantarcı, “Çaycuma, son zamanlarda sizlerin sayesinde, alışık olmadığımız güzellikleri yaşıyor. Bu güzel mekânda bir araya geldik, geçen ay ikincisini yaptığımız etkinliğin bir yerde kadirşinaslığını göstermek üzere arkadaşlarımız böyle bir organizasyon düzenlediler. Ben tabii ki az sonra belgelerinizi taktim edeceğim ama Çaycuma’daki bu dayanışmanın daha çok geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu salonların Çaycuma dayanışması deyince bizlere yetmemesi lazım. Burada olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile de bütün Çaycuma’ya sesleniyorum. Mesele sadece bir takım katkılarda bulunmak değil. Mesele, Çaycuma’da hep bir arada organizasyon yapma, başarılı işlere imza atma mutluluğunu yaşamadır. İstiyoruz ki, herkes, ‘Bu çorbada benim de tuzum bulunsun’ desin, bu organizasyonlara katılmanın zevkini yaşasın.

SENEYE TÜRKİYE ÇAPINDA SES GETİRECEK ÇOK DAHA BÜYÜK ORGANİZASYONA İMZA ATACAĞIZ

Kendilerinin hiç dert yanmadığını, muhalefet belediyesiyiz demediklerini söyleyen Kantarcı, “Belediye olarak hakikaten güçlüyüz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama ‘Her şeyi belediye yapsın’ demek, her şeyi belediyeden beklemek doğru değil. Belediyenin her şeye gücü bile olsa -ki böyle bir güç yok, toplumun gücü üzerine hiçbir güç olamaz- bir arada olmamız, bu dayanışmayı çoğaltmamız gerekiyor. Biz belediye olarak her konuda öncülük yapıyoruz. Seneye yol koşusuna çok daha büyük bir katılım bekliyoruz. Türkiye çapında ses getirecek hatta gelecekte belki uluslararası olabilecek bir organizasyona imza atacağız. Bu organizasyonu hep birlikte yapıp birlikte başarmanın hazzını yaşamak için şimdiden çağrıda bulunuyorum. Tekrar burada bulunan siz değerli arkadaşlarımıza, katılamayan değerli dostlarımıza minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

NİHAT KANTARCI ANADOLU LİSESİ HALKOYUNLARI EKİBİNE DE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Kantarcı’nın konuşmasının ardından belge törenine geçildi. Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve sponsorları tek tek tek sahneye çağıran Başkan Kantarcı teşekkür ederek belgelerini takdim etti. Kantarcı, törende, ayrıca, yaptıkları gösterilerle resmi tören ve belediye etkinliklerine katkı sunan Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibine de teşekkür belgesi verdi.