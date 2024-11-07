Çaycuma Belediyesi ISO 10002 belgesini de aldı

Çaycuma Belediyesi, ISO 9001 Kalite Belgesi’nden sonra TSE’den, Türkiye’nin 18. belediyesi olarak, TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni de aldı. 1.404 belediye arasında, TSE’den alınmış her iki belgeye sahip yalnızca 17 belediye bulunuyor.

Çaycuma Belediyesi uzun süredir yürüttüğü Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında çok önemli bir aşama daha kaydetti. 1 Haziran 2023’te gönderine ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bayrağını çeken Çaycuma Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsünden, bu kez, ISO’nun en önemli standartlarından birisini oluşturan TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini de aldı.

1.404 BELEDİYE ARASINDA, HER İKİ BELGEYE DE SAHİP 17 BELEDİYEDEN BİRİ

ISO 10002 belgesini TSE’den almaya hak kazan 18 belediyeden biri olan Çaycuma Belediyesi, ülkede kurulu 1.404 belediye arasında, yine TSE’den her iki belgeyi alan 17 belediyeden biri oldu. Bölgede bir ilki daha başaran Çaycuma Belediyesinin, hizmet kalitesinin yanı sıra kurumsal kapasitesinin eriştiği boyutu da gösteren belge, sorunların çözümünde, vatandaş odaklı bir yaklaşımın temel değer haline getirildiğini de ifade ediyor.

HİZMETLERİMİZDE SÜREKLİ İYİLEŞME SAĞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Hizmetlerimizle ilgili gelen talep, şikâyet ve önerileri hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla TSE Başdenetçisi Arif Gani Hoca’mızın rehberliğinde sürdürdüğümüz çalışmalarda büyük yol kat ettik. Tüm eğitimleri, belgeleme sistemini tamamlayıp, denetimlerden başarı ile geçtikten sonra, Türk Standartları Enstitüsünden, belediyemizin, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi’ne sahip olduğunu onaylayan belgeyi de aldık. Kurulan sistem sayesinde, personelimizin, gelen şikâyetlerin kök sebeplerini ortadan kaldırma yeteneğini artırarak, hizmetlerimizde sürekli iyileşme sağlayacağız.” dedi.

BİZİM ÖLÇEĞİMİZDEKİ BELEDİYELER ARASINDA İKİ BELGEYE BİRDEN SAHİP BAŞKA BELEDİYE YOK

Kantarcı açıklamalarını, “Arkadaşlarım, 1.404 belediye arasında TSE’den bu belgeyi alabilen 18. belediye olduğumuzu ifade etti. Her iki belgeye sahip belediye sayısıysa yalnızca 17, bunun 5 tanesi büyükşehir belediyesi, diğer geri kalanların tamamı da büyükşehirlerin ilçe belediyelerinden oluşuyor. Bizim ölçeğimizdeki belediyeler arasında iki belgeye birden sahip başka hiçbir belediye yok. Belediyemizin uluslararası standartlarda hizmet verdiğini gösteren bu belgeyi hak etmiş olmaktan çok gururlu ve sevinçliyim. Bu onurun tüm Çaycuma halkına ait olduğuna inanıyorum. Başta TSE Başdenetçisi Arif Gani Hocamız olmak üzere emeği geçen herkese, çalışmaları yürüten personelimize çok teşekkür ediyor, Çaycuma’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.