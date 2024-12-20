Çaycuma Belediyesi'nden sınavlara hazırlanan öğrencilere destek

Çaycuma Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin altyapısı ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere online dershane imkânı sunacak. Yararlanabilmek için Belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı kartlardan almak yeterli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının sınavlara hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği, “online ders atölyesi” platformundan Çaycumalı öğrenciler de yararlanacak. Uygulamadan yararlanabilmek için İBB’nin özel olarak hazırladığı ve üzerinde aktivasyon kodu yazılı kartlardan edinmek yeterli olacak. Yararlanmak isteyen öğrenciler, kartlarını, Çaycuma Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çaycuma Kent Konseyi Başkanlığından alabilecek.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Tamamen ücretsiz olan sistemden yararlanan öğrenciler konu anlatım videolarına, videolu soru çözümlerine, indirilebilir soru bankalarına, çalışma föylerine, tarama testlerine ulaşabilirken, kendilerini test etmek amacıyla düzenli olarak yapılacak deneme sınavlarına da katılabilecek. Tarama testlerindeki doğru-yanlış sayılarını, konu bazlı çözdükleri soru istatistiklerini ve sınav puanlarını sistem üzerinden görebilecek öğrenciler, kendi gelişimlerini buradan takip de edebilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ EBA SİSTEMİNE BENZEYEN BİR UYGULAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir uygulaması var. Milli Eğitim Bakanlığının EBA sistemine benzeyen bir uygulamayla lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz, çevrimiçi kurs veriliyor. Çocukların sınavla ilgili oldukça geniş kaynak ve farklı öğrenme biçimlerine erişebilecekleri bu platformdan, sağ olsunlar, bize de bir kontenjan ayırdılar. Çocuklarımızın bundan yaralanabilmesi için bizden, üzerinde aktivasyon numarası yazan kartı almaları yeterli olacak. Kartın herhangi bir bedeli olmayacak.” dedi.

UYGULAMAYA GİRMEK İSTEYENLERİN BİZDEN BİR KART ALMALARI YETERLİ

Kantarcı sözlerini, “Uygulamaya girmekse çok basit. Çocuklarımız, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarına, karekodu okutup ya da https://dersatolyeleri.ibb. istanbul yazdıktan ya da sonra, gelen ekrana, kartın taralı alanını kazıyarak ulaştıkları aktivasyon kodunu girecek. Sonrasında önüne çıkan sayfadaki yönlendirmeleri takip ederek lise yahut üniversite hazırlık bölümünü seçecek. Üniversite hazırlık bölümündeyse sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi ikincil tercihlerini yapacak. Özellikle dershanelere gidemeyen çocuklarımız için fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan uygulamayı, dershaneye gidip de ders tekrarı yapmak, daha başka kaynaklardan yararlanmak isteyen çocuklarımıza da tavsiye ediyorum. Çaycuma’mıza böyle bir olanağı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine şükranlarımı sunuyor, tüm çocuklarıma başarılar diliyorum.” diyerek tamamladı.