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Çaycuma Belediyesi'nden sinek sorununa karşı yeni önlem

Çaycuma Belediyesi'nden sinek sorununa karşı yeni önlem
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Çaycuma Belediyesi haşerelerle mücadele için yeni bir ilaçlama aygıtı daha aldı. Karasinek, sivrisinek gibi uçkunlarla çok daha etkin mücadele edecek yeni donanım sayesinde, Çaycumalılar bu yaz mevsimini çok daha rahat geçirecek.

Çaycuma Belediyesi yaz aylarında insanlara yaşamını etkileyen uçkunlarla daha etkin mücadele etmek amacıyla yeni bir ilaçlama aygıtı aldı. Çok işlevli yeni aygıt , çift yönlü nozul sistemi ile havadaki uçkunlarla çok daha etkin bir şekilde mücadele ederken, diğer taraftan yumurtalarını bıraktıkları alanlarda larvasit uygulaması da yapacak.

İLAÇ DAHA UZAK VE DAHA YÜKSEK MESAFELERE ULAŞILACEBİLECEK

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından ilk denemesi yapılan makine, sahip olduğu radyal fan sisteminden elde ettiği yüksek hava debisiyle daha uzak ve yüksek mesafeler ilaçlayabilecek.  Makine, 180° yatay, 220° dikey hareket kapasitesine sahip döner kafa ile belirlenen alanların çok daha kolay şekilde ilaçlanmasını sağlayacak.

ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ ALANLAR DA İLAÇLANABİLECEK

Uçkunların yumurta, larva, pupa dönemlerini geçirdikleri yeşil ve sulak alanların, derelerle kanalların etkin şekilde ilaçlanmasını sağlayacak çok fonksiyonlu ayfıt, üzerinde bulunan 50 metrelik uzatma hortumuyla, araçlarla insanların giremediği alanlar da görev yapacak.

ÇOK DAHA KISA SÜREDE, ÇOK DAHA ETKİN BİR İLAÇLAMA YAPILABİLECEK

300 litre deposu ile çok daha geniş alanların, daha kısa sürede ilaçlanmasını da sağlayacak makinenin, uzaktan kumanda sistemiyle tüm fonksiyonları üzerine yüklendiği aracın içinden yönetilebilecek. Çaycuma Belediyesi, bu sayede, ilçede, çok daha kısa sürede, çok daha etkin bir ilaçlama yapabilecek.

DOĞA VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARSIZ İLAÇLAR KULLANIYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha rahat geçirmesi, Çaycuma’daki yaşam kalitesinin daha da artırılması amacıyla yeni ve son derece modern bir ilaçlama makinesi daha aldık. Çok fonksiyonlu olan makine, uçkunları ilaçla etkisiz hale getirirken, larvasit uygulaması dediğimiz larva ilaçlaması da yapabilecek. Şunu hemen söyleyeyim, ekolojik duyarlılığımız burada en yüksek seviyede. Bu mücadelede doğa ve insan sağlığına zararsız ilaçlar kullanıyoruz. Uçkunları daha larva döneminde etkisiz hale getiren larvasit uygulamasına daha çok önem vererek, hem doğayı koruyor, hem de tasarruf sağlıyoruz.” dedi.

YAĞMURLARDAN SONRA LAVRASİT UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ

Başkan Kantarcı açıklamalarını, “Çok fonksiyonlu makinenin üzerindeki uzatma hortumu sayesinde, artık, araçların giremediği, insanların ulaşamadığı yerleri de ilaçlamamız mümkün olacak.  Yağmurların bitmesinin hemen ardından larvasit uygulamasına başlayacağız. Kent içindeki ve çevresindeki derelerle kanalların yanı sıra haşerelerin potansiyel üreme alanı olarak menholleri, kanal kapaklarını, ızgaraları ilaçlayacağız. Mayıs sonu, haziran başı gibi de ortamı ilaçlamaya başlayarak vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesini sağlayacağız. Yeni ekipmanımız Çaycuma’ya hayırlı olsun.” diyerek tamamladı.

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Etiketler çaycuma çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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