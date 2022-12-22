Çaycuma Belediyesinin üretim üssü: ÇAYBEL

Ahşap ve Beton Atölyelerinde Çaycuma’nın ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreten ÇAYBEL, çevre ilçe ve beldelerin siparişlerini de karşılayarak, tüm bölgeye hizmet sunuyor

Çaycuma Belediyesinin kuruluşu olan ÇAYBEL, sözcüğün tam anlamıyla bir üretim üssü olarak çalışıyor. Farklı pek çok alanda ilçeye hizmet sunan şirket, Çaycuma-Bartın karayolu üzerindeki atölyelerinde çevre ilçe ve beldelerin siparişlerini de yaparak, tüm bölgeye de hizmet sunuyor. Atık toplama lisansına sahip bir kuruluş olarak bu alanda da hizmet veren şirket, bu çalışmalarıyla, Çaycuma Belediyesinin bir stratejik hedef olarak belirlediği “İklim Dostu Belediyecilik” vizyonuna da katkı sunuyor.



ÖNEMLİ SAYIDA İSTİHDAM YARATIYOR

Ahşaptan kameriye, durak, tahterevalli, pergola, giriş takı, oturma bankı, piknik masası, büfe gibi imalatların yanı sıra kütük ev, salıncak, oyun parkı imalatları da yapan ÇAYBEL, bu hizmetleriyle ilçede, önemli sayıda istihdam da yaratıyor.



ÇAYCUMA BELEDİYESİNE CİDDİ TASARRUF İMKANI VERİYOR

Kullandığı kaliteli malzeme ve işçilikle ürünlerinin uzun süre hizmet vermesini sağlayan şirket, imalat ve montaj sonrası bakım onarım hizmeti de vererek ürünlerinin verimliliğini de artırıyor. Şirket, bulduğu ekonomik çözümlerle tüm hizmetlerini piyasa koşullarının altında mal ederek Çaycuma Belediyesine ciddi bir tasarruf imkânı da sağlıyor.



AHŞAP RESTORASYON PROJELERİNDE İMALAT VE MONTAJ HİZMETİ DE SUNUYOR

Yalnızca yerel yönetimlere değil, özel kurum ve kuruluşlara, hatta dileyen her vatandaşa da hizmet sunan ÇAYBEL’in bünyesinde çok sayıda ahşap yapı ustası ve yardımcı eleman çalışıyor. Mobilya bölümünde, alınan projelerle mutfak, banyo dolapları, vestiyer, masa gibi ev mobilyası imalatlar yapan şirket, ahşap restorasyon projelerinde de imalat ve montaj hizmeti sunuyor.



ATATÜRK SPOR MERKEZİ’NİN TÜM AHŞAP İŞLERİ DE ÇAYBEL’DEN

Hizmete girdiği andan itibaren kente büyük prestij kazandıran, estetik görünümü, şık tasarımı ile herkesin beğenisini alan Atatürk Spor Merkezinin tüm ahşap işleriyle mobilya grubu imalatlarını yapmanın gururunu da yaşayan ÇAYBEL, tezgahları akar bant şeklinde tasarlanan atölyesinde, bir program dahilinde üretimi sürdürüyor.



BÖLGEDE AHŞAP YAPI KÜLTÜRÜNÜ DE YAŞATIYOR

ÇAYBEL tüm bunların yanı sıra tüm imalatlarında bölgeye ait malzemeler kullanarak yöre ekonomisine de katkı sunuyor. Yaptığı üretimlerle yüzde 65’i ormanlarla kaplı bölgenin ahşap yapı kültürünü de yaşatmaya çalışan şirket, tarım alanında da yöresel üretimler yapıyor.