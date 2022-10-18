Çaycuma çok etkileyici

Kardeş kent Lennestadt’tan gelen Belediye Meclisi Heyeti, dolaştıkları Çaycuma’dan çok etkilendiklerini söyledi.

Çaycuma’nın kardeş kenti Lennestadt’tan gelen Belediye Meclisi Heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet, bu kez, Çaycuma merkezini dolaşarak Çaycuma Belediyesinin tamamlanmış önemli projeleri ile devam eden projeleri hakkında bilgi aldı. Gördükleri her şeyden çok etkilendiklerini söyleyen heyet üyeleri, Çaycuma gibi bir nüfusa sahip kentte, bu kadar büyük çalışmaların yapılıyor olmasını “muhteşem bir şey” sözleriyle tanımladı.



YALNIZCA YAYALAR VE BİSİKLETLİLER İÇİN BİR KÖPRÜ YAPILMIŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Sabah saatlerinde ilk olarak Sarıkaş Yaya Köprüsü’ne giden heyet, köprünün işlevi ve yapım süreci hakkında bilgi aldı. Köprünün “Balkon” diye tanımlanan bölümünde, beton korkuluklardaki Kadıoğlu mozaiklerinin figürlerinden oluşan kabartmalar hakkında bilgi alan heyete Lykurgos ve Abrosia efsanesi de anlatıldı. Heyet üyeleri özellikle sırf yayalar ve bisiklet için bir köprünün yapılmış olmasını son derece önemli bulduğunu söyledi.



ATATÜRK SPOR MERKEZİ BELEDİYE TARAFINDAN ÇAYCUMALILARA SUNULMUŞ BİR ARMAĞAN

Daha sonra Atatürk Spor Merkezine gelen heyet merkezin tek kelimeyle harika olduğunu dile getirirken, öğrendikleri abonelik fiyatların da son derece uygun olduğunu, bu tesisin belediye tarafından resmen Çaycuma’ya armağan edilmiş olduğunu da söyledi.



LENNESTADT’TAN GELEN İTFAİYE ARAÇLARINI DA İNCELEDİLER

Heyet sırasıyla Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulu ile Yaşam Park’ta yapımı devam eden ahşap camiyi de gezdi. Kent estetiği geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi verilen Lennestadt Heyetine kentteki heykeller ve öyküleri de anlatıldı. İtfaiye garajını da gezip Lennestadt’tan gelen araçları inceleyen heyet, gezisini, Kantarcılar Konağı’nda tamamladı. Lennestadt Heyeti’ne gezi sırasında mevkidaşları bazı Çaycuma Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.



ENGEMANN: “ÇAYCUMA BİR DÜNYA KENTİ OLMUŞ”

Gezi sonrası değerlendirmelerde bulunan heyet üyelerinden Şehir Plancısı Lioba Engemann, bugün Çaycuma’yı gezme imkânı bulduklarını söyleyerek, “Yukarıdan İtfaiye’den doğru seyredince anlatılanlar daha da aklımıza yattı. Yapılanları gerçekten çok güzel bulduk. Belediye görevlilerinden kentin hangi bakışla imar edildiğine dair söyledikleri çok hoşuma gitti. Bunlar çağdaş kentçilik adına çok yerinde şeyler. Çaycuma için artık dünya kenti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Spor kompleksini ben de çok konforlu buldum. Bu büyüklükteki bir şehrin böyle bir komplekse sahip olması çok güzel” dedi.



SAUER: “HER ŞEY ÇOK MÜKEMMEL”

Heyet üyelerinden Carsten Hesse, Çaycuma’nın, ana caddeden çıkıp arka sokaklarda gezerken bile duygusu olan çok enteresan bir şehir olduğunu söylerken, Christia Orth Sauer, duygularını “Her şey çok mükemmel.” diye tarif etti.



PUSPAS: “GELİŞİM VE HIZI ÇOK ETKİLEYİCİ”

2019 yılında da Çaycuma’ya gelen Bernward Puspas şehrin gelişimi ve gelişimindeki hızın kendisini çok etkilediğini ve sevindirdiğini ifade ederek, “Çaycuma’nın hangi projelere imza attığını gördüm etkilendim. Devam eden çalışmaları gördüm daha da etkilendim. İnsanlar yönünden de çok rahat ettiğim bir şehir, misafirperverlikleri ve yabancılara bakışları çok etkileyici. Nereyi beğendiniz diye sorarsanız cevabım her yeri olur.” dedi.