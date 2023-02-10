Çaycuma İtfaiyesi uluslararası işbirliği ile arama kurtarma çalışmasına devam ediyor

İslahiye’de arama kurtarma çalışmalarına devam eden Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekibi, Makedonya’dan gelen Üsküp İtfaiyesi ekibini de aralarına alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin hemen sabahında yola çıkıp Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen Çaycuma Belediyesi itfaiye ekibi, arama kurtarma çalışmalarına uluslararası işbirliği ile devam ediyor. Makedonya’nın Üsküp İtfaiyesi’nin arama kurtarma ekibini de aralarına alan Çaycuma ekibi, deprem bölgesinde, uluslararası kardeşliğin, dayanışmanın güzel örneklerinden birini de sergiliyor. İki ekip, insanlığa, yaptıkları işbirliği ile bu tip felaketlerle mücadelede, dini, dili ırkı ne olursa olsun herkesin insan olmak paydasında birleşmesi gerektiğinin dersini de veriyor.

Konuyu sosyal medya adresinde iki ekibin birlikte çektirdiği fotoğrafla paylaşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, bölgede bulunan İtfaiye Müdürü Ferdi Maden’in mesajını yayınladı: Maden mesajında, “Başkanım Makedonya Üsküp itfaiyesi Şanlıurfa'da otelde kalıyormuş. Bugün 3 saat yolculuktan sonra buraya gelmişler. Kimse görev vermemiş. 1 personel Türkçe biliyor. Toplam 5 kişiyi ben ekibime dahil ettim.” dedi.