Çaycuma personeline hem yemek, hem hediye, hem müjde

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yeni yıl nedeniyle belediye personeline bir yemek verdi. Her personele bir hediye paketi de sunan Kantarcı yaptığı konuşmada, yeni yılda, maaşlara ortalama %100 zam yapılacağı müjdesini de verdi

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yeni yıl nedeniyle belediye çalışanlarına bir öğlen yemeği verdi. Gruplar halinde yapılacak yemeklerin ilkine, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve ÇAYBEL çalışanları ile Türk Halk Müziği Topluluğu ekibiyle bir araya gelen Kantarcı, tüm çalışanlara bir hediye paketi de sundu. Bazı daire amirlerinin de katıldığı yemekte konuşan Başkan Kantarcı çalışanlara, maaşlara ortalama yüzde 100 zam yapılacağı müjdesini de verdi. Kantarcı konuşmasında, “2022 yılının son günlerinde böyle bir öğle yemeğinde beraber olalım istedik. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirmiş olduk. Bizim gibi ileri yaşlarda olanlar için zaman su gibi akıp gidiyor. 9 yıldır Çaycuma’mıza hizmet ediyoruz. Çaycuma Belediyesi güçlü bir hizmet ordusu haline geldi. Burada sanıyorum 100 civarında arkadaşımız var. Şirketimizle beraber toplamda Çaycuma Belediyesinin çalışan sayısı 400’e yaklaştı. Bu sayı 2014’te görevi devraldığımda 150 civarındaydı. Her arkadaşım Çaycuma için gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Çaycuma’daki 9 yıllık değişimi sizlerin sayesinde yaptık” dedi.

YILBAŞI İTİBARİYLE BÜTÜN PROBLEMLERİ GERİDE BIRAKIYORUZ

Yıl içinde yaşanan olayların özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların herkesi zorladığını da söyleyen Kantarcı, “Bu zorluklar içinde ücretlerinizi iyileştirmek istememize rağmen sözleşmenin Yüksek Hakem Kuruluna götürülmesi, bu isteğimizi engelledi, bu da, personelimizin ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Çok sıkıntı çektiler, sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada bizim yönetim olarak kusurumuz yok. Maalesef gelişmeler ve yasal zorunluluklar durumu bu hale getirdi. Ama yılbaşı itibariyle bütün bu problemleri geride bırakıyoruz.” dedi.

ÜCRETLERİNİZE ORTALAMA %100 CİVARINDA ZAM OLACAK

Çalışanlara bir müjde vermek istediğini de söyleyen Başkan Kantarcı, konuşmasına, “Çaycuma Belediyesinin hem taşerondan daimi işçiliğe geçen hem çalışanlarına hem kadrolu işçilerine çok ciddi bir oranda iyileştirme yapacağız. Bu çektiğimiz sıkıntılar arkada kalacak inşallah. Elbette hizmet edeceğiz ama geçim sıkıntısı içerinde olan personelimizi bu sıkıntı içerisinde bırakmayacağız. Umuyorum 2023 yılında bütün bu sıkıntılar tümüyle arkada kalmış olacak. Ben bunun şimdiden size müjdesini vermek istiyorum. Ortalama %100 civarında ücretlerinize zam olacak. Çaycumamız son derece değerli bir yer haline geldi. Bu sadece çalışanlarımızla ilgili değil belediyemizin sosyal faaliyetleri var. Bakın sağ tarafımda itfaiye teşkilatımız var. Gururla söylüyorum, bölgenin en iyi ekibine sahibiz. Diğer birimlerimizde de aynı şekilde. Günden güne daha iyi hale gelmek istiyoruz.” şeklinde ifadelerle devam etti.

Kantarcı konuşmasını, “Çaycuma Belediyesi yan gelip yatılan bir yer olmaktan çıktı. Bu zihniyeti geride kaldı. Kadrolarımız hep yenilendi, işlerin başında gencecik arkadaşlarımız var. Hatta işe almalarda torpildi, partiydi, bunlara hiç bakmadık. Sadece ahlaklı olsun, çalışsın, hem ilçemize, hem ailesine faydalı olsun istedik. İftiharla söylüyorum, belediyemiz bu yönüyle de örnek bir belediyedir. Bu yönüyle Onun için Çaycuma Belediyesinin bütün personeli çok iyi ve çok kıymetli. Sizleri çok seviyorum, bunu da iftiharla söylüyorum. Yeni yılınız kutluyorum. Ailelerinizle birlikte güzel günler yaşamayı, Çaycuma’ya yeni yılda çok daha fazla hizmet etmenizi diliyor, hepinize çok teşekkür ediyorum.” diyerek tamamladı.