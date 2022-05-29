Çaycuma'da Avni Anıl şarkılarına büyük alkış

Şef Levent Özger yönetimindeki Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun verdiği ''24.Yıl Avni Anıl Besteleri Bahar Konseri'' izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Şef Levent Özger yönetimindeki Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Avni Anıl bestelerinden oluşan bir repertuvarla verdiği 24. yıl konseri izleyicilerden büyük alkış aldı. Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, bazı meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti, meslek odaları ve çeşitli sivil toplum örgütü yöneticilerinin de izlediği konsere Çaycumalılar da büyük ilgi gösterdi. Konseri izleyenler arasında çevre il ve ilçelerin Türk Sanat Müziği korolarının üyeleri de yer aldı.

BAŞKAN KANTARCI’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Başkanı Hamza Başören, konser öncesi yaptığı konuşmada, “Topluluğumuza maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ve çalışma arkadaşlarına, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Koraman ve kültür merkezi çalışanlarına, topluluğumuzun kuruluşundan bu yana görev yapan kurucu ve yöneticilerine şahsım ve topluluğum adına teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.

KORO AYAKTA ALKIŞLANDI

Birbirinden değerli 23 eserin, seslendirildiği konser yaklaşık iki saat sürdü. Salonu dolduran izleyici topluluğu zaman zaman şarkılarına eşlik ettiği konserin sonunda koroyu ayakta alkışladı. Şef Levent Özger’e bir buket çiçek sunan Belediye Başkan Vekilimiz Sezai Bilici, saz heyeti ile koro üyelerini de tebrik etti.