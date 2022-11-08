Çaycuma'da belediye malının çalınması önlendi

Çaycuma Belediyesine ait 3 numaralı su kuyusunu çevreleyen beton kazıklarla dikenli telleri çalmaya çalışan bir kişi, Jandarma tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Karamusa Mahallesindeki TOKİ konutlarının hemen karşısındaki Çaycuma Belediyesine ait 3 numaralı su kuyusunun etrafını çevreleyen beton kazıklarla dikenli telleri çalmaya kalkan bir şahıs, Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay şu şekilde gelişti: Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı su kuyusunun etrafında traktörle çalışan bir şahsı görünce ilgili birimlere araştırılması için talimat verdi. Kısa süre içinde su kuyusunun bulunduğu mahale gelen Çaycuma Belediyesi zabıta ekibi olayın bir hırsızlık vakası olduğu anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi. Olay mahalline gelen jandarma ekipleri, kazıkları traktör yardımıyla sökmeye çalışan şahsa suçüstü yaparak gözaltına aldı. Karakola götürülerek Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ifadesi alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

BELEDİYE MALLARINA ZARAR VERENLERİ SIKI ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye mallarına zarar veren, çalmaya kalkanları da ciddi biçimde takip ettiklerini söyledi. Kantarcı, “Çaycuma’yı adeta yeni baştan imar ederken, bir yandan da belediye mallarımıza zarar veren Vandallar, çalmaya kalkan hırsızlarla da mücadele ediyoruz. Bazıları kent mobilyalarımıza zarar veriyor, hatta yakanlar bile oluyor. Kimileri de çalmaya kalkıyor. Bunların bir bölümünü kameralarla tespit edip adli makamlara bildiriyoruz. Diğerleri hakkında da sıkı araştırma yaparak sorumluları tespit etmeye çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzün ısrarlı takibi sonunda, çalınan rögar kapaklarını Devrek’teki bir hurdacıda bulduğumuz bile oldu.” dedi.

VATANDAŞLARIMIZDAN DUYARLILIK BEKLİYORUM

Belediyenin zilyetliği altındaki malları korumada da çok hassas davrandıklarını da söyleyen Başkan Kantarcı, “Belediyemizin mallarını gözbebeğimiz gibi korumaya çalışıyoruz. Ben, Çaycumalı vatandaşlarımdan her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılık bekliyorum. Lütfen hepimizin ortak malı olan belediye mallarına zarar verilmesine izin vermeyin. Engel olamadığınız takdirde 153 numaralı Halk Masası’nı arayarak bize bildirin. Biz gereğini yaparak bu tip suçların işlenmesini engelleyelim. Suçluları da adli makamlara bildirerek cezalandırılmalarını sağlayalım” dedi.