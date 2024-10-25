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Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
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Çaycuma Belediyesi, ZBEÜ Öğretim Görevlileri Gonca Yerlikaya ve Emel Doğan Uğurlu ile “Cumhuriyet Bayramı Konseri” düzenleyecek. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 29 Ekim 2024’te yapılacak konser, saat 20.00’de başlayacak.

Çaycuma Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda, Çaycumalıları, çok özel bir konserle buluşturacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları, Öğr. Gör. Gonca Yerlikaya ve Öğr. Gör. Emel Doğan Uğurlu keman ve yan flütle, “Cumhuriyet Bayramı Konseri” verecek. Ödüllü sanatçıların, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde vereceği özel konser, 29 Ekim Salı günü, fener alayının hemen ardından, saat 20.00’de başlayacak.

ULUSLARARASI DEBUSSY MÜZİK YARIŞMASI’NDA SEZON BİRİNCİSİ OLDULAR

ZBEÜ’de flüt ve keman alanında öğretim görevlisi olarak görev yapan Öğr. Gör. Gonca Yerlikaya ile Öğr. Gör. Emel Doğan Uğurlu, 2011 yılından bu yana, Zonguldak’ta, pek çok konser ve sanatsal etkinlikte yer aldı. 2023’te Lotus Duo Oda Müziği Grubu’nu kuran ikili, bu isimle, Uluslararası Debussy Müzik Yarışması’nda, “Barok” ve “Duo Performans” kategorilerinde birincilik kazandı. Grup, aldığı 96-100 arası puanla, yarışmadaki tüm kategoriler arasında, sezon birincisi olarak, büyük bir başarıya da imza attı.

FRANSA’DAKİ FESTİVALE KABUL EDİLEN TEK TÜRK MÜZİK GRUBU UNVANI KAZANDILAR

Öte yandan, Lotus Duo Oda Müziği Grubu, 2024’te, Fransa Belfort’ta, 37.si düzenlenen “İnternational de Musiqe Universtaire Belfort” festivaline, Türkiye’den kabul edilen tek grup oldu. İkili, festivalde, 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde, Fransız Besteci Joseph Bodin de Boismortier’in flüt-keman sonatlarını icra etmek gibi son derece prestijli bir konsere imza atarak uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

Çaycuma Belediyesi, ZBEÜ Öğretim Görevlileri Gonca Yerlikaya ve Emel Doğan Uğurlu ile “Cumhuriyet Bayramı Konseri” düzenleyecek. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 29 Ekim 2024’te yapılacak konser, saat 20.00’de başlayacak.

Etiketler çaycuma çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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