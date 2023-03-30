Çaycuma'da yanlışlıkla çöplüğe atılan kumbara tonlarca çöpün içinde bulundu

Tablet almak için para biriktiren Eğmen Arslan’ın yanlışlıkla çöpe attığı kumbarası, 8 ton çöp tek tek ayrıştırılarak bulundu.

Çaycuma Uğur Mumcu Caddesi DOKAP bölgesinde oturan Eğmen Arslan tablet almak için para biriktirmeye başladı. Harçlıklarından artırdığı paraları teneke kutudan dönüştürdüğü kumbarada biriktiren Eğmen, kutuyu bir çöp poşetine sardı. Poşeti daha sonra, yanlışlıkla çöp kutsuna atan Eğmen yaptığı hatanın farkına ertesi sabah vararak, ailesine bildirdi.

8 TON ÇÖP KARIŞTIRILARAK KUMBARA BULUNDU

Oğlundan aldığı bilgiyi hızla Çaycuma Belediyesi Halk Masası’na bildiren Baba Okay Arslan kumbaranın bulunması konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istedi. İhbar üzerine harekete geçen Çaycuma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeden çöp toplayan kamyonu tespit ederek güvenli bir alana getirdi. Burada kamyonu boşaltan ekipler, 8 ton çöpü tek tek karıştırarak kumbarayı buldu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

İçinde çok miktarda para bulunan poşet içindeki kumbarayı sevinç gözyaşlarıyla teslim alan Eğmen Arslan belediye ekiplerine çok teşekkür etti. Kumbarada birikenin helal para olduğunu söyleyen Baba Okay Arslan ise belediye ekiplerinin bu kadar ilgili davranmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Halk Masası’nı aradığı andan itibaren herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Baba Arslan, tüm Çaycuma Belediyesi personeline müteşekkir olduğunu da ifade etti.