Çaycumalı kahramanlar deprem bölgesinden döndü

Deprem sabahı bölgeye intikal eden Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürü Ferdi Maden yönetimindeki 6 kişilik Çaycuma Belediyesi arama kurtarma ekibi, görevlerini tamamlayarak ilçeye döndü. Ekibi bir süre makamında ağırlayan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı: “Hepsi birer kahraman.”

6 Şubat Pazartesi sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremi haber alır almaz yola çıkan, altı kişilik Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamlayarak ilçeye döndü. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürü Ferdi Maden yönetimindeki arama kurtarma ekibi yollardaki aşırı yoğunluk, meydana gelen kazalar ve aşırı kar yağışı nedeniyle, ancak, ertesi gün, 02.00 sularında görevlendirildiği Gaziantep’in İslahiye ilçesine varabildi.

YIKINITLAR ARASINDAN 1 KADINI CANLI ÇIKARAN EKİP, 28 CANSIZ BEDENİ DE GÖREVLİLERE TESLİM ETTİ

Zonguldak AFAD birimine entegre olarak çalışmalara başlayan Çaycuma ekibi, altı gün boyunca toplam 4 bina ve bir yatılı kız Kuran Kursu’nda arama kurtarma çalışması yaptı. Bu çalışma sırasında bir kadını canlı olarak enkazın altından çıkaran ekip, yıkıntılar arasındaki 28 cansız bedeni çıkarıp aileleri ya da diğer görevlilere teslim etti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE DE İMZA ATTI

Enkazın üzerinde çalışırken pek çok artçı depreme yakalanan ekip, çalışacak ortam arayan Makedonya Üsküp Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekibini de içine alarak, uluslararası bir işbirliğine de imza attı. Üç gün boyunca Makedonyalılarla birlikte uyumlu bir çalışma sürdüren ekip, yerel yetkililerin kentte arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, diğer bölgelerde de yeterli arama kurtarma ekibi bulunduğunun bildirmesi üzerine görev yerinden ayrılarak Çaycuma’ya döndü.

HEPSİ BİRER KAHRAMAN OLAN EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM

Ayaklarının tozuyla belediyeye gelen ekibi bir süre makamında ağırlayan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kendileriyle gurur duyduğunu söyledi. Kantarcı, “Deprem sabahı hızla yola çıkan ekibimiz İslahiye’de görevlendirildi. Günlerdir, orada, uykusuzluğa ve yorgunluğa aldırmadan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Kendilerine verilen görevi eksiksiz yapan ekibimiz, çalışmalarını tamamlayarak Çaycuma’ya döndü. Onlardan boşalan yerde, şimdi enkaz kaldırma ekipleri çalışacak. Görev yaptıkları süre içinde pek çok artçı depreme yakalanan arkadaşlarımın sağ salim Çaycuma’ya dönmüş olmasından çok mutluyum. Hepsi birer kahraman olan ekibimle gurur duyuyorum. Hepimize geçmiş olsun. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Arkadaşlarımı tebrik ediyor, hepsini alınlarından öpüyorum.” dedi.