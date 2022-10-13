Çaycuma'nın kardeş kentinden konuklar geliyor

Çaycuma’nın kardeş kent, Lennestadt’tan 8 kişilik bir heyet Çaycuma’ya geliyor. Bir hafta boyunca birçok temasta bulunacak heyet, kardeş kent protokolünün ikinci yılı kutlama törenine de katılacak

Çaycuma Belediyesinin Almanya’nın Lennestadt kenti ile 14 Ekim 2020’de imzaladığı kardeş kent protokolünün 2. yılı, bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Alman konuklarla birlikte kutlanacak. Lennestadt Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı başkanlığında bir Alman Heyeti 13-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Çaycuma’da olacak. Lennestad Belediye Meclisi üyeleri, Bernward Puspas, Max Elinger, Christia Orth Sauer Lennestadt Belediye Meclisi Yeşiller Partisi Danışmanları Lieoba Engemann ve Carsten Hesse’den oluşan Alman heyeti, bir hafta boyunca Çaycuma’da çok sayıda temasta bulunacak.

ALMANYA’DAN CANLI BAĞLANTILAR DA YAPILACAK

14 Ekim’de Çaycuma’da olacak heyet, ayağının tozuyla, Çaycuma Belediyesi hizmet binası 7. katındaki Perşembe Salonu’nda düzenlenen kutlama etkinliğine katılacak. Etkinlikte konuşmaların yanı sıra müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimi de yer alacak. Almanya’dan canlı bağlantıların da yapılacağı kutlamada Türk Alman ilişkilerinin daha ileriye taşınması için iki kente düşen roller üzerine de görüşler açıklanacak.

KARDEŞ OKULLAR ZİYARET EDİLECEK

Heyet Çaycuma Belediyesi ve Kaymakamlığının yanı sıra, Lennestadt’taki kendi eş okullarla “kardeş okul” ilişkisi olan TSO Çaycuma Fen Lisesi, Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Ortaokulunu da ziyaret edecek. Çaycuma Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyecek olan heyet, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde de bazı fabrikaları ziyaret edecek.

İLİŞKİLERİ BOYUTLANDIRMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI İLE ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında bir ilk de gerçekleştirilerek Almanya’dan gelen konuklarla birlikte beyin fırtınası niteliğinde atölye çalışması da yapılacak. Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Figen Uzar’ın moderatörlüğünü yapacağı beyin fırtınasında, “Kardeş kentçiliğe yeni boyut kazandırmak için atılacak adımlar, yeni işbirlikleri, birlikte geliştirilecek projeler” gibi konular en geniş şekilde tartışılarak, yeni fikirler oluşturulup yeni yol haritaları çizilecek. Atölye çalışmasına Alman konukların Çaycuma’daki mevkidaşlarının yanı sıra Prof. Dr. Mustafa Gencer başta olmak üzere çok sayıda Çaycumalı da katılacak.

HEYET, MENGEN’DE, HASAN AKGÖNÜL SOKAĞININ AÇILIŞINI DA YAPACAK

Program kapsamında bir ziyaret de Mengen’e yapılacak. Heyet, Lennesatadt Çaycuma ilişkisinin gelişimine büyük emek harcayan, bu çabaları sırasında Çaycuma Belediyesi gibi Mengen Belediyesine de bir itfaiye aracı kazandıran hayırsever insan Hasan Akgönül’ün, Mengen’de adının verildiği sokağın açılışına katılacak. Heyet, Mengen Belediyesinin belirlediği program çerçevesinde Mengen ve çevresini de gezerek bölgenin turizm değerleri konusunda bilgi sahibi olacak. Ziyarette Akgönül’ün ailesinden de katılım olacak.

BİRÇOK ALANDA OLDUĞU GİBİ BU ALANDA DA İLKLERİ YAPIYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çok heyecan duyduğum bir buluşmanın daha eşiğindeyiz. Almanya’dan çok değerli konuklarımız geliyor. Biz kardeş kentimizle ilişkilerimizi çok boyutlu olarak geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla bu ziyaretlere büyük önem veriyoruz. Dolu dolu bir program hazırladık. Heyete hem ülkemizi, kentimizin değerlerini tanıtırken, hem de bu ilişkileri daha ilerilere nasıl taşırız, her iki ülke yararına daha fazla neler yapabiliriz, Türk Alman dostluğunun gelişimine nasıl daha fazla katkı sunabiliriz gibi konuları tartışacağımız bir arama konferansı da yapacağız. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da ilkleri yapıyoruz. Çok yararlı sonuçlara ulaşarak kardeş kent ilişkisine bambaşka boyut kazandıracağımız inanıyorum” dedi.

KUTLAMA ETKİNLİĞİNE TÜM ÇAYCUMALILARI DAVET EDİYORUM

Kantarcı sözlerini, “Biz yerel yönetimlerin yalnızca kendi sorumluluk alanlarıyla sorumlu kalamayacağını, ülkeye başka şekillerde de hizmet vereceğine inanıyoruz. Bunun en güzel örneklerini de Lennestadt’la sürdürdüğümüz kardeş kent ilişkisiyle sergilediğimizi düşünüyorum. Türk Alman dostluğuna mütevazı katkılar da sunan bu ilişkide oldukça mesafe kat ettik. Gelen Alman heyetiyle birlikte 14 Ekim 2020’de imzaladığımız kardeş kent protokolünün ikinci yılını da kutlayacağız. Belediyemizin 7. katındaki Perşembe Salonu’nda yapacağımız etkinliğe tüm Çaycumalıları davet ediyor, bu doğrultuda katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” diyerek tamamladı.