Cem Kotan'dan iftiracılara yanıt: ''Önce sandıkta sonra mahkemede hesap verecekler''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, seçimleri kazanamayacağını anlayınca karalama kampanyasına sarılan adaylara seslenerek, “Adaylığımın açıklandığı ilk andan itibaren, siyasi nezaket kuralları çerçevesinde sadece projelerimden bahsetim. Proje yerine yalan üreten iftiracılara halkımız 31 Mart’ta en güzel cevabı verecektir” dedi

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala bazı adaylarını çamur at izi kalsın mantığıyla ve mesnetsiz açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarına dikkati çeken Cem Kotan, şöyle devam etti: “Adaylığım açıklandığı ilk andan itibaren siyasi nezaket ve saygı çerçevesinde hareket etmeye çalıştım. Ancak son günlerde seçimleri kazanamayacağını anlayan bazı adaylar, panik halinde benimle ilgili iftira olduğu defalarca ispatlanan konularda sistematik bir şekilde yalan söylemeye devam ediyor ve hakkımda karalama kampanyası yürütüyorlar.

"Benim devam eden hiç bir davam yok. Sonuçlanan davalar hakkında yalan ve iftira kampanyası yürütmeye çalışıyorlar" diyen Cem Kotan; Rakiplerine siyasi nezaket ve saygı çağrısında hareket etmeleri, Konyaaltı’nda huzuru bozmamaları çağrısında bulundu. Bize yönelik her türlü karalama kampanyasına halkımız 31 Mart’ta en güzel cevabı verecektir." ifadelerinde bulundu. Bugüne kadar kimse hakkında ne kaçak yapılar gibi iddialara ne de özel yaşantılarına dair tartışmalara girmeden, yalnızca halkımıza hizmet edebilmek amacıyla projelerimizi anlattım. Bundan sonra da öyle yapacağım” diye konuştu.

İFTİRALARINIZ YERİNE PROJELERİNİZ KONUŞSUN

"Bizim vizyonumuz Konyaaltı'nı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek" diyen CHP adayı Cem Kotan, şöyle devam etti: “Sosyal belediyecilik vizyonuyla halkımızın refahını artırmak amacıyla sadece proje çalışması yürütüyoruz. Bu sebeple, rakibimizin bizi karalamak yerine projelerimizi tartışması gerektiğine inanıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarına odaklanarak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz."

SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIZ, YANLARINA KALMAYACAK

CHP Adayı Cem Kotan, asılsız iddialar ve iftiraları basın mensuplarının önünde dile getirmekten geri durmayan vizyonsuz adaylar hakkında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kotan sözlerini şöyle tamamladı: “31 Mart'ta neye uğradığını anlayamayacak bu kişiler, mübarek Ramazan ayında yalan söylemekten utanmıyorlar. Bu kişiler 31 Mart'ta sandıkta, ardından adalet önünde hesap verecekler.Yaptıkları yanlarında kâr kalmayacak."