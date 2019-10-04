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  4. 04 Ekim 2019 18:48

Cem Vakfı Başkanı'ndan Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ve Cem Medya Grup Başkan Yardımcısı Şeyma Dumrul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cem Vakfı Başkanı'ndan Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret
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Gerçekleştirilen ziyarette vakıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Gökhan Yüksel’e bilgi veren Prof. Dr. İzzettin Doğan, yerel yönetimlerin demokrasinin yaşatılmasında önemli görevler üstlendiğine vurgu yaptı. Kartal Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan, Başkan Gökhan Yüksel’e görevinde başarılar diledi ve misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

 

“Barışın, Hoşgörünün Birleştirici Unsurlarını Koruyacak ve Daha da Güçlendireceğiz”

Başkan Gökhan Yüksel de birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında şunları dile getirdi: “Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan Bey, ziyaretiyle bizleri mutlu etti. Kartal Belediyesi olarak her zaman barışın, hoşgörünün birleştirici unsurlarını korumak ve daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. İlçemizdeki değerlerin tamamı, ayrım gözetmeksizin bizlerin zenginliğidir. Bunun farkındalığıyla hayat verdiğimiz projelerden ilçemizde yaşayan her bir bireyimizin faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”  dedi.

 
 
 
 
 
 
 

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