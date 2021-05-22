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Çerkes Sürgününde hayatını kaybedenler 157.Yıl dönümünde Kartal’da anıldı

Çerkes Sürgününde hayatını kaybedenler 157.Yıl dönümünde Kartal’da anıldı

Kafkasya’daki yurtlarından 157 yıl önce koparılarak göç ettirilmeye zorlanan 1.5 milyon Çerkes’in sürgün edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Kartal’da bir anma töreni gerçekleştirildi. Sürgünün yıl dönümü olarak kabul edilen 21 Mayıs’ta gerçekleşen anma programı, Kartal Dragos Su Sporları İskelesi yanında bulunan ve heykeltraş Arslan Gualgoshe tarafından yapılan ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtının önünde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun birlikte düzenlediği anma etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, Başkan Yardımcısı Ünal Uluçay ve vatandaşlar katıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer konuşmasında, “Değerli dostlar, bugün bizi yalnız bırakmadınız. Bu coğrafya aslında insani acıların, trajedilerin coğrafyasıdır. Bu itibarla bizimle birlikte bu acıyı yaşayan, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ümit Dinçer’in ardından konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 157. yılında siz dostlarımızla birlikteyiz. Bizler Kartal Belediyesi olarak, öz vatanları Kuzey Kafkasya bölgesinden sürülen Çerkeslere karşı tarihte yapılmış en büyük insanlık suçunu dile getirmeye devam edeceğiz. Çerkez Soykırımı'nın gelecek nesillerce bilinmesi ve hatırlanması için anmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın insanlık adına bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer tarafından Hayat Ağacı anıtına çelenk sunularak kırmızı karanfil bırakıldı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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