Çevre Dostu Mobil Sıfır Atık Getirme Merkezleri Kartal’da

Doğada yok olma süreleri oldukça uzun olan ve ciddi anlamda çevre kirliliğine neden olan atıkların, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geri dönüşüme, ülke ekonomisine ve doğaya kazandırılması amacıyla Kartal’da 8 mahalleye 7’li mobil sıfır atık getirme merkezi yerleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, proje kapsamında yer alan noktalardan biri olan Kartal Uğur Mumcu Mahallesi 7’li mobil sıfır atık getirme merkezini ziyaret ederek Komşu İletişim Merkezi’nin mahalledeki sitelerde yaptığı bilgilendirme çalışması ile ilgili bilgi aldı.

Kartal’da kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak geri dönüşüme dâhil olmasını ve atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Kartal Belediyesi, “Atık Yönetimi” çalışmalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırmaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı biriktirilmesini ve ayrı toplanmasını sağlayan 7 bölmeden oluşan mobil sıfır atık getirme merkezi, Kartal’ın 8 mahallesine yerleştirildi.

‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde hayata geçirilen projede; kâğıt-karton, cam, metal, plastik atıklar, atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar ile atık pil olarak toplam 7 bölmeden oluşan mobil sıfır atık getirme merkezi ile atıklar, kaynağında ayrıştırılmış oluyor.

“Atıkların Dönüşüm Hikâyesinde Katma Değer Yaratmaya Devam Edeceğiz”

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde Şeyh Şamil Caddesi üzerine yerleştirilen 7’li mobil sıfır atık getirme merkezini ziyaret eden ve çevre esnafı ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, atıkların kaynağında ayrılarak geri dönüştürme oranının arttığını kaydetti ve bölge halkının bu konuda bilgilendirilmesi konusunda esnaftan destek istedi.

Okullarda bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi’nin de siteleri ziyaret ederek geri dönüştürülebilir atıkların 7’li mobil sıfır atık getirme merkezine atılması konusunda bilgilendirme yaptığını ifade etti.

Atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi amacıyla Kartal Belediyesi olarak ilçe genelinde “Sıfır Atık” seferberliği başlattıklarını da vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “ Evsel atıkların yeniden geri dönüşüme kazandırılması amacıyla mahalle bazında yürüttüğümüz ‘Atık seferberliği’ çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamızda biraz daha hızlanmaya karar verdik.

7’li atık toplama sistemini 20 mahallemizin tamamında ve mahallenin bir kaç noktasında hayata geçireceğiz. Şu anda Uğur Mumcu Mahallesi’nde pilot uygulamaya başladık. Buradan aldığımız verime göre de 20 mahalledeki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Uğur Mumcu mahallemizdeki avantajımız sitelerimizin olması. Burada yüzün üzerinde site var. Bu sitelerde bilgilendirme çalışmalarımız hız kazandı ve arkadaşlarımız site yönetimleri ile görüşüyorlar. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve bu sayede geri dönüşümün daha verimli hale gelmesi için bu merkezler oldukça önemli. Kartal’da birçok siteye ücretsiz olarak ‘Sıfır Atık’ danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlçemizdeki okulların atık toplama konteynerlerini yeniliyor, düzenlediğimiz yarışmalarla ‘sıfır atık bilincini oluşturmaya çalışıyor ve bu konuda komşularımızı teşvik ediyoruz. Son çalışmamızla 8 mahallemize 7’li mobil sıfır atık getirme merkezi yerleştirdik. Atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi kapsamındaki çalışma ve projelerimiz ile çevre kirliliğini önemli ölçüde önlemeye ve atıkların dönüşüm hikâyesinde katma değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şimdilik; Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi, Yakacık Çarşı Mahallesi Kültür Merkezi, Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi civarı, Soğanlık Orta Mahalle Yalnız Selvi Caddesi, Atalar Mahallesi Zeytinlik Parkı, Petrol İş Mahallesi Kadın Danışma Merkezi, Topselvi Mahallesi İbrahim Doğan Parkı ve Yalı Mahallesi Demokrasi Caddesi’ne yerleştirilen 7’li mobil sıfır atık getirme merkezlerinin Kartal’ın diğer mahallelerine de konumlandırılması planlanıyor.