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Çevre dostu yaşam için Şişli'den Üsküdar'a pedal çevirdiler

Çevre dostu yaşam için Şişli'den Üsküdar'a pedal çevirdiler
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Şişli Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği Ekolojik Çevre Festivali etkinlikleri çerçevesinde bugün, ''Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi'' gerçekleşti. Yüzlerce bisikletli, çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için Şişli’den Üsküdar’a kadar 15 kilometre pedal çevirirken renkli görüntülerin oluştuğu o anlar havadan görüntülendi.

Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği’nin (TRAP) iş birliğinde Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi düzenlendi. Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu daha temiz, daha yeşil ve çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 2 bin bisiklet tutkunu katıldı. Geziye katılabilmenin şartı olarak ambalaj atığı getiren bisikletçiler, etkinlikte yer aldı.

Yüzlerce bisikletli katıldı

Şişli Mecidiyeköy’den saat 11.00’de başlayan bisiklet gezisinin startını, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, TRAP Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz verdi.

Şişli Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği Ekolojik Çevre Festivali etkinlikleri çerçevesinde bugün, ''Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi'' gerçekleşti. Yüzlerce bisikletli, çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için Şişli’den Üsküdar’a kadar 15 kilometre pedal çevirirken renkli görüntülerin oluştuğu o anlar havadan görüntülendi.

Bisikletçiler 15 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Bisiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Üsküdar Harem’e kadar 15 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 7’den 70’e birçok vatandaşın katılım gösterdiği bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı yaşama ve çevreye dikkat çekildi

Etkinlikle bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin yanı sıra çevresel ve sağlıklı yaşama katkı sağlamasına; ayrıca yoğun araç trafiğinin azaltılması, karbon salınımının düşürülerek hava kalitesinin iyileştirilmesine dikkat çekildi.

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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