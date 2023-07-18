Çevre Mühendisleri Odası: ''Ankara Büyükşehir Meclisi kararı düzeltmeli''

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme Projesi’nin kredisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla kredisi reddedilen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme Projesi hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Kentsel atıksuların arıtılmadan doğaya deşarj edilmesi, su kaynaklarının kirlenmesine, sucul ekosistemlerin bozulmasına ve halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılmasına neden olan ve çevre kirliliği konusunda endişe verici bir durumdur” denildi.

“RET GEREKÇELERİNİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AÇIKLASINLAR”

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin açıklamasında, tesisin kapasite artışı ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Dönüşümü Projesi için uluslararası finansman kredisi talebinin istendiğine dikkat çekilerek, “Krediyi reddeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin ret gerekçeleri ile birlikte çözüm önerileri ve alternatif finansman kaynakları konusunda nüfusu yaklaşık 5.7 milyon olan Ankara halkını ve oluşacak çevre kirliliği etki alanındaki herkesi bilgilendirmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“BU SİYASET DIŞI BİR KONU, YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLMELİ”

Açıklamada projenin, çevrenin korunması için zorunluluk olmasının yanında mevzuatsal olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından talimatlandırıldığı, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 2023 yılı Yatırım Programına alındığı vurgulandı. Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin açıklamasında, kredi talebini reddeden Meclis Üyelerine yönelik “Bu duruma rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri tarafından Proje Finansman Talebinin reddedilmesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ankara Valiliği tarafınca alınan kararlar ile tezatlık oluşturmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan doğamız ve su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bu ve benzeri projelerin ülke siyasetinin dışında değerlendirilmesini, alınan bu yanlış kararın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından düzeltilmesini ve çözüm üretilmesini talep ediyoruz” denildi.