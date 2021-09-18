Çevre ve sanat Kilyos'ta buluştu

İstanbul'un en büyük, en kapsamlı doğa hareketlerinden 4. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri başladı. Festival; çevreci atölyelerden forumlara, panellerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kumun suyla, el becerisinin sanatla birleştiği etkinlikte, birbirinden güzel kumdan heykeller ortaya çıktı.

Sanatın doğa ve eğlenceyle bütünleştiği Sarıyer Belediyesi Çevre ve Sanat Günleri'nin 4.'sü Kilyos'ta başladı. Etkinliğe yedi ülkeden 21 sanatçı katıldı. Çevre ile sanatı buluşturan festivalde, ‘Kendin Ol’ temasıyla 12 heykel çalışması yapıldı. Tecrübeli sanatçıların ellerinde şekillenen kumlar ve nesli tükenmekte olan Kum Zambakları ziyareti katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlikte; Mikrokredi Kermesi, Sarıyer temalı ödüllü fotoğrafların sergisi, çeşitli panel, forum ve atölyeler ile yoga da yer aldı. Yazarlar; Gönül Simpson, David Simpson, Pınar Yücel Sarı, Şule Cingil Köse, Elif Karakuş ve Nilgün Bakkaloğlu imza günü düzenledi. Etkinliğin ilk günü Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi’nin ilk yardım eğitimi ve Sivil Savunma köpeği Şilan’ın gösterisiyle başladı. AKUT, çocuklar için bir de afet bilinçlendirme semineri düzenledi. Scarabusfarm’ın doğal sabun atölyesiyle devam eden programda katılımcılar günün yorgunluğunu plajda yoga yaparak attı. Festivalde; AKUT, Yeryüzü Derneği, TEMA Vakfı, İZEV, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Yeni İnsan Yayınevi de stant açtı. Etkinliğin sonunda Hazal Filiz Kaya, Ergün Nasuh ve Atilla Volga müzikleriyle kulakların pasını sildi.

SANAT İLE GÜNDEME DİKKAT ÇEKİLECEK

Festivalin ikinci gününde ise Emin Turan Dayanışma Heykeli’nin açılışı yapılacak. Ardından ise nesli tükenmekte olan Kum Zambakları ziyaret edilecek. Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlar Çevre ve Sanat Günleri’nin gündeminde yer aldı. Yeryüzü Derneği’nden Esra Adalı Ayaz’ın moderatörlüğünü yapacağı Orman Yangınları adlı panele İstanbul Üniversitesi’nden Cihan Erdönmez ile Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Ali Paşa konuşmacı olarak katılacak. Pedallıyorum Bisiklet Grubu, bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve doğanın korunması için farkındalık oluşturmak amacıyla Kilyos sahili boyunca pedal çevirecek. Etkinliğin kapanışında Elanur Akbulut ve Burak Şen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.