CHP Edremit İlçe Başkanı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, geçmiş dönemlere dair anılar paylaşılırken, dostluk ve vefa duyguları ön plana çıktı. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Edremit’in kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Yeşiliyle, mavisiyle bende yeri apayrı olan güzel Edremit’imizi, mesai arkadaşlarımızı ve kıymetli dostlarımızı andığımız son derece keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Emin Yalçıntaş başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yalçıntaş: “Bu Bir Vefa Buluşmasıdır”

CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ise yaptığı değerlendirmede, “Sayın Tayfun Canlı’nın Edremit’te görev yaptığı döneme dair güzel hatıralarımız var. Bu ziyaret, geçmişte kurulan dostlukların ve emeğin bir hatırlanması, bir vefa buluşmasıdır. Misafirperverliği için Tayfun Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.