CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bodrum'da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Didim- Turgutreis- Bodrum arası sefere başlayan deniz otobüsü ile Bodrum’a gelerek ziyaretlerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ortak projesi olarak hayata geçirilen deniz otobüsü, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Didim’den sefere başladı. Sefer açılış programlarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla ilçe belediye başkanları, CHP Milletvekilleri, meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilatı ile Bodrum Limanına geldi.

Limanda Coşkulu Karşılama

Bodrum Limanında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle karşılama programı düzenlendi. Bodrum Bandosu eşliğinde deniz otobüsünü karşılayan coşkulu kalabalık, CHP Genel Başkanı Özel ile beraberindeki heyete tezahüratlarla CHP ilçe binasına kadar eşlik etti.

Parti üyeleri ve vatandaşları selamlayarak Bodrum merkezinden CHP Bodrum ilçe binasına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe binası önünde Cumhuriyet Halk Partisine yeni üye olan partililere rozetlerini taktı. Ardından Bodrum Belediye binasına geçen Genel Başkan Özel ve heyet, Başkanlık Makamını ziyaret ederek protokol üyeleriyle sohbet etti.

“2. yüzyıl vizyonuna uygun olarak gerekli bütün çalışmaları başlattık”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bugün çok güzel bir yolculuğun ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile karadan bağlı olan bu iki belediyeyi, denizden birbirine bağladıklarını ifade ederek, “Bu ilk seferi Sayın Genel Başkanımızın liderliği ile taçlandırdık. Çok güzel bir yolculuğun ardından Didim’den önce Turgureis’in sırtlarını geçtik ve ardından Bodrum’a ulaştık. Bodrum’da vatandaşlarımızın güzel bir karşılamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik ve ardından Sayın Genel Başkanımız heyetle beraber Bodrum Belediye Makamımıza geldi. Cumhuriyetin 2. yüzyıl vizyonuna uygun olarak gerekli bütün çalışmaları başlattık. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yerel yönetimler olarak üzerimize vazife olan bütün iş ve işlemleri gayret ve ciddiyetle yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlık Makamında yaptığı açıklamada burada büyümüş, kökleri burada olan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik kollarından yetişmiş bir kardeşimize bu görevi tevdi etmenin en doğru karar olacağını düşündüklerini belirtirken şunlara değindi:

“Seçim sonuçları bu kararın doğru olduğunu bize gösterdi. Şu ana kadar Bodrum’dan gelen haberler, sizin gayretiniz, örgütünüzün memnuniyeti, Büyükşehir Belediye Başkanımızla olan uyumunuz bu konuda doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Bodrumluların sizin elinize verdiği, cebinize koyduğu Bodrum’un anahtarı kapı anahtarı değildir. O yüzden bundan sonra seçime kadar yapacağınız faaliyetler sonucunda bu anahtar açacaksa 100. yılın ilk genel seçiminde Atatürk’ün partisine iktidarın kapılarını açacaktır. O yaklaşımla, o enerjiyle, o saydamlıkla çalışınız. Sizin başarınız partinin başarısıdır. Gençlerin başarısıdır. Dolayısıyla CHP’nin başarısı, Cumhuriyet’in başarısıdır. Sizlere inanıyoruz. Güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte de ne zaman nerede genel başkan olarak bana, partinin kurumsal kimliğine ya da bu partideki birlikte siyaset yaptığımız kime ihtiyacınız olursa bir telefonun ucundayız. Yanı başınızdayız. Arkanızdayız. Tekrar başarılar diliyorum.”