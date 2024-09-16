CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk'ta coşkuyla karşılandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve ekibinin de katılımıyla Susurluk’ta coşkuyla karşılandı.
Karşılamada vatandaşlarla bir araya gelen Özel, MYK, PM Üyeleri, Milletvekili, il ve ilçe başkanları, parti üyeleriyle sıcak bir atmosferde buluştu.
17 Eylül Salı günü Bandırma'nın 102. Kurtuluş Yılı kutlamalarında Bandırmalılarla buluşacak olan Özel, Balıkesir bölgesine ve Susurluk halkına teşekkür ederek, CHP’nin Türkiye genelindeki çalışmalarına dair önemli mesajlar verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol