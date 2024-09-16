CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk'ta coşkuyla karşılandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve ekibinin de katılımıyla Susurluk’ta coşkuyla karşılandı.

Karşılamada vatandaşlarla bir araya gelen Özel, MYK, PM Üyeleri, Milletvekili, il ve ilçe başkanları, parti üyeleriyle sıcak bir atmosferde buluştu.

17 Eylül Salı günü Bandırma'nın 102. Kurtuluş Yılı kutlamalarında Bandırmalılarla buluşacak olan Özel, Balıkesir bölgesine ve Susurluk halkına teşekkür ederek, CHP’nin Türkiye genelindeki çalışmalarına dair önemli mesajlar verdi.