CHP heyeti, Bodrum’da incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bodrum’da yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Bodrum genelinde altyapısı tamamlanan bölgeler ile bozulmaların meydana geldiği cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından ziyaret gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin eşlik ettiği incelemelerde Vekil Emir ve Başkan Yardımcısı Zeybek, Bodrum genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Genç belediye başkanımız sahada”

Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hoş bir tesadüf ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin çalışmasına denk geldiklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Başkan Vekili Murat Emir ile birlikte meclis çalışmalarını bitirdikleri, parti meclis toplantısını yaptıkları ve olağanüstü tüzük kurultayı kararını dün gece geç saatte aldıkları bilgisini vererek şu ifadelerde bulundu:



“Bugün tesadüfen yoldan geçerken Bodrum’un genç ve çalışkan belediye başkanımızı tam da işin üstünde, mahalle muhtarımız ile birlikte çalışırken gördük. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Göründüğü gibi hava uygun, şartlar müsait. Belediyemiz de kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak Bodrum’da ara sokaklarda geçmişte altyapı yatırımı nedeniyle bozulmuş olan satıhları tek tek iyileştiriliyor. Ben de buradan genç belediye başkanımızı sahada, işin başında bütün ekibiyle görev yaptığı için kutluyor, teşekkür ediyorum”

“Genç başkanımız ve ekibiyle iftihar ediyoruz”

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise yapılan ziyaret ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün değerli Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ile Bodrum’a geldik. Ayağımızın tozuyla değerli Başkanımız Tamer Mandalinci ve ekibinin çalışmasına tanık olduk. Biz bu çalışmayı görmekten ve refakat etmekten dolayı çok mutluyuz. Çünkü Bodrum’un her yerine dokunmaya çalışıyorlar. Tüm kaynakları Bodrum için seferber etmişler, gece gündüz çalışıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve bundan sonra da çok daha iyi ve önemli başarılar, hizmetler yapacağını biliyorum. Biz, genç başkanımız ve ekibiyle iftihar ediyoruz. Genel merkez olarak da mutlaka bu çalışmaları takip edeceğiz, izleyeceğiz. Gerektiğinde katkı vereceğiz, destek olacağız. Her şey Bodrumlular için”

Muhtar Kayacan: “Gece gündüz çalışıyoruz”

Çalışmaları Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile birlikte takip eden Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan ise Zeybek, Emir ve Mandalinci’ye teşekkür ederek, “Biz gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma, mahallem için de gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinlerinden Mimar Bülent Köksüz ise yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Şu an da bu çalışmaları gördüm. Sağ olsun milletvekillerimiz ve sayın başkanımız buradalar. Buradaki asfaltımız tamamlanmak üzere. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Makamda, ofiste değil sahada çalışmalarımızı yapıyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise iki önemli konuğuyla birlikte çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek şunları söyledi:

“Bodrumluları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak 7/24 esasına göre Temizlik İşlerinden Fen İşlerine, Destek Hizmetlerinden Veteriner İşleri Müdürlüğümüze kadar bütün ekiplerimiz hem sahada hem ofiste, Bodrum halkını mutlu etmek ve yerel belediyecilikte daha üstün başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fırsat buldukça her mahallemizi ziyaret ediyoruz. Makamda, ofiste değil de sahada çalışmalarımızı yapıyor, görevimizi icra ediyoruz. Çünkü biz, bu göreve asla oturmak için gelmedik. Asla bir koltuk, bir makam sevdası için gelmedik. Tamamen Bodrumlulara yakışır şekilde hizmet edebilmek ve Bodrum’u daha ileri noktalara taşımak için bütün iş birliğimizi yapıyoruz. Sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediyemiz de özellikle bu dönemden sonra büyükşehir küçük şehir kavramını ortadan kaldırarak her türlü iş birliğini bizlere sağlıyorlar. Daha önce ve şu anda yaptığımız gibi bütün görev süremiz boyunca sahada olmaya, aktif çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada bizleri ziyaret eden, çalışmalarımıza destek veren genel başkan yardımcımıza, grup başkanvekilimize, muhtarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum"