CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Kotan: ''Alçakça, iğrenç saldırılar yapılıyor''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, kendisiyle ilgili bir yerel gazetede yayımlanan haberde kullanılan belgenin sahte olduğunun ortaya çıktığını belirterek, haberi yayınlayan gazete ve belgeyi dolaşıma sokanlara sert tepki gösterdi.

Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve Avukatı Mutlu Menderes İbat ile CHP Konyaaltı İlçe Başxkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, aday ilan edildiği günden beri kendisiyle ilgili asılsız haberler yayıldığını, dedikoduların yanı sıra sahte belgeler üretildiğini söyledi. Kendisinin çamurun içine sokulmak istendiğini kaydeden Cem Kotan, "Ancak ben bu çamurun içinde olmam, olmayacağım" dedi.

Cem Kotan, Muratpaşa Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde bir kadını taciz ettiği iddia edilen haberde kullanılan sözüm ona belgenin sahte olduğunu, avukatları tarafından Adliye kayıtlarında yapılan araştırmada, sahte belgede verilen esas numarasının başka kişilere ait, trafik kazasına yönelik bir davaya ait olduğunu kaydetti. Cem Kotan, sahte belgeler düzenleyen kişilerin belirlenmesi konusunda hukukçuların çalışmalara başladığına değinerek, "Sahte belgelere göre asılsız haber yapanlarla ilişkili de avukatlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Gereken hukuki girişimler yapılacak" dedi.

Cem Kotan gazetecilere kendisine ilişkin adli sicil kaydını da göstererek, dedikoduları daha önce dikkate almadığını, çünkü ispatlanması gereken iddiaların dedikodusunun yapılamayacağını, elinde belgesi olanların bu belgeleri ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Kotan, şöyle devam etti:

"20 yıldır Antalya'da siyasetin içerisindeyim. 20 yıldan beri ailemin, annemin, babamın, eşimin ve partimin genel başkanının, genel başkan yardımcılarının, parti meclisi üyelerinin, il başkanı ve ilçe başkanının, partililerimin başını önüne eğdirecek bir şey yapmadım. Biz bu görevlere talip olurken kendimizden emindik. Beni eleştirebilirsiniz. Ancak beni bu kadar alçakça dedikodulara alet edemezsiniz. Dedikodu ile siyaset yapılmasın. Varsa gerçek belgesi olan ortaya koyun. Belgeniz yoksa susun ve ne genel merkezimizi, ne il, ilçe başkanımı, gençlik ve kadın kollarımı rahatsız etmeyin artık. Dedikoduları sürdürenlere mesajımdır: Artık yeter. Beni eleştiren aday adaylarının eleştiri dozlarını gereksiz bir noktaya getirdiklerini görüyorum. Bu kadar alçakça, iğrenç saldırılar yapılsa da, aday adayı arkadaşlarımla, örgütümle yolumuzda yürümeye devam edeceğim. Beni bu yoldan saptırmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar."

AVUKAT İBAT'IN SÖZLERİ

Cem Kotan'ın avukatı Mutlu Menderes İbat da, haberde konu edilen evrağın incelendiğini, belgenin üst kısmında " Ağır Ceza Mahkemesi" içeriğinde ise "Asliye Ceza Mahkemesi" yazdğına dikkati çekti. Mahkeme kararlarında iki ayrı mahkemenin adının da yer almasının mümkün olmadığının altını çizem İbat, bu evrağı inceleyen herkesin bunu fark edebileceğini söyledi. İbat, evrağın acemice ve alçakça düzenlendiğini vurgulayarak, "Sahte belgeyi alıp mahkemeye gidip araştırdık. Esas no'da yazılan dosyanın müvekkilimle ilgisi olmayan bir trafik kazası davasına ilişkin olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla müvekkilime yönelik ithamlar tamamen gerçek dışı ve kötü niyetli. Bu nedenle herhangi bir hukuki dayanağı da yok" diye konuştu.

İLÇE BAŞKANI DEMET GÜNDÜZ

CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz de, dedikodulara yönelik Başkan Adayı Cem Kotan'ın, "Siz müsterih olun sütten çıkmış ak kaşık değil, sütün kendisiyim" dediğine işaret ederek, bugün bir gazetede yer alan haberin asılsız olduğunu ifade etti.