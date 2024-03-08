CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, kadınların uluslararası dayanışmasını simgeleyen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Sarıyer’in güçlü kadınlarıyla buluştu. CHP Genel Merkezi Kadın Kolları’nın 8 Mart dolayısıyla düzenlediği eş zamanlı basın açıklamasına katıldı.

Sabahın erken saatlerinde çalışan kadınları Sarıyer’in metro istasyonlarının girişinde karşılayarak günlerini kutlayan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘Yerel yönetimimizde sadece bir gün değil her gün ‘Kadın Merkezli Belediyecilik Anlayışı’nı Sarıyer Belediyesi’nin tüm kadrolarında hayata geçireceğim’ dedi. Daha sonra Aksu, CHP Kadın Kolları Genel Merkezi’nin ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ sebebiyle 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasına Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi’nde katılarak Sarıyerli kadınlara destek verdi. CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklamasında 1934‘te kabul edilen Medeni Kanun’un öncesine ve sonrasına vurgu yapan Mustafa Oktay Aksu, günümüzde kadınların toplumdaki yeri ve seçildiği takdirde Sarıyer Belediyesi’nde hayata geçireceği kadın odaklı projeleri anlattı.

‘Yönetimimizde Sarıyerli kadınlar her alana etkin olarak katılabilecek’

Başkanlığım Dönemimde İlk İş Olarak Kadın Merkezli Belediyecilik Anlayışını Sarıyer Belediyesi’nin Tüm Kadrolarında Hayata Geçireceğim” diyerek sözlerine başlayan Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu sözlerini şöyle sürdürdü; iş hayatından sosyal yaşama, kültürel aktivitelerden sportif faaliyetlere kadar her alanda en etkin biçimde yer alması şarttır. Böyle olduğunda güçlü olabiliriz ve böyle olduğunda mutlu aileleri var edebiliriz. Belediye Başkanlığım döneminde bu doğrultuda en çok çalışan ben olacağım. Emin olabilirsiniz. Bakınız; Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11, Belçikalılardan 14 yıl önce 1934’te elde etmiştir. Bu çok önemli bir kazanımdır. Bir rehber özelliği taşıması gerekmektedir. Yerel yönetimimizde özellikle ‘Kadın Dosta Kent’ projemiz, Kadın Danışma Merkezimiz, Çocuk Oyun Alanları, Kadın Emeğini Değerlendirme projelerimizi hayata geçirecek ve bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz’ dedi.