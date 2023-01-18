CHP'li başkanlar Haysiyet Duvarı'nda bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Millet İttifakı’na mensup CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla, Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesi önünde konumlandırılan ‘Haysiyet Duvarı’nda buluştu. Heyet adına açıklama yapan Torun, “Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Biz biliyoruz; ‘Elini arkadan bağladın’ diye türbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. On

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Millet İttifakı’na mensup CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla Saraçhane’de buluştu. Torun ile Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Osman Gürün (Muğla), Kadir Albayrak (Tekirdağ), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Muhittin Böcek (Antalya), Zeydan Karalar (Adana), Vahap Seçer (Mersin) ve Lütfü Savaş (Hatay), CHP İl Gençlik Kolları tarafından İBB ana yerleşkesinin önünde konumlandırılan “Haysiyet Duvarı”nın önünde buluştu. “Haysiyet Duvarı”na imza atan ve duygularını aktaran heyet, anı fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu özelinde yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu pano üzerindeb yazıya döktüklerini aktaran Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın İmamoğlu'na yapılan hukuki saldırı devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndaki kapanmış, aklanmış dosyalar bile yeniden çıkarılıp, bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Beylikdüzü'nü de araştırsalar, Büyükşehir’i de araştırsalar, hiçbir şey bulamayacaklar. Biz biliyoruz; ‘Elini arkadan bağladın’ diye türbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. Onlar uğraşadursunlar. Ama Sayın İmamoğlu ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek. Onlar, o kara iftiralarının, o akılsızlıklarının cezasını da inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde de -ki bugün de herhalde Erdoğan bir açıklama yapmış, 14 Mayıs tarihini ifade etmiş- vatandaşlarımız yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, kendi aralarında büyük bir dayanışmayla, büyük bir birliktelikle hizmetlerine devam ediyorlar. Yerelde ortaya koydukları bu başarıyı, inşallah genele de taşıyacağız.”