CHP'li belediye başkanları İzmir nöbetine başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gerekli bilginin aktarılarak onayının alınmasının ardından İzmir depremi için 11 büyükşehir belediye başkanı harekete geçti.

İLK NÖBET BÜYÜKERŞEN, SEÇER VE ZEYDAN’DA

Her gün 2-3 büyükşehir belediye başkanı İzmir’e giderek destek nöbetine başlayacak, çalışmalara katkı verecek. Bu kapsamda ilk olarak yarın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer İzmir’de olacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN İZMİR PROGRAMI YOĞUN

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugün öğlen Ankara’dan İzmir’e hareket ederek depremle ilgili incelemelerde bulunup bilgi alacak. Kılıçdaroğlu’nun bugünkü İzmir programının ayrıntıları şöyle:

- Depremde hasar gören Bayraklı İlçesi Mansuroğlu Mahallesi Ziyareti (Saat: 13.00)

- Burcu Yüksel, Dila Yüksel ve Ege Ilgaz Yüksel için düzenlenecek Cenaze Töreni (Yer: Bornova Hacılarkırı Mezarlığı / Saat: 14.00)

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası Ziyareti (Saat: 15.00)

- Ege Üniversitesi Hastanesi Ziyareti (Saat: 16.00)

İŞTE CHP’NİN BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da programlarını ayarlayarak uygun zamanda İzmir’e gidecekleri belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisi halen sürdüğü için belediyeden başka bir yöneticinin İzmir’e gideceği öğrenildi.

CHP’li diğer büyükşehir belediyeler ve başkanlarının isimleri şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar



