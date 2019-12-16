CHP’li belediyelerden çalışanlarına zam

Başkanlar, personeline yüzde 40’a varan ücret artışları yaparken, sosyal denge tazminatlarında da iyileştirmeler gerçekleştirerek bu konudaki ayrımı ortadan kaldırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberinde, belediye başkanlarının çalışanlarına yönelik yaptığı iyileştirmeler derlendi.

YÜZDE 40 ARTIŞ

Ankara'da Mansur Yavaş sosyal denge tazminatında reformlar yaptı. 25 yıl aranın ardından, memurlara yönelik sosyal denge tazminatı yüzde 60'a sabitlendi. Bayram öncesinde ise bu oran yüzde 100'e çıkarılarak memur personele bir bakıma bayram ikramiyesi verilmiş olacak.

İzmir'de ise yeni belediye başkanı Tunç Soyer, işçilerle toplu sözleşme imzaladı, maaşlara yüzde 40 zam yaptı. Memurların ek ödentisine yüzde 72 zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Grand Plaza A.Ş.'de ise 12 Eylül'de 326 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçinin maaşına ortalama yüzde 23 zam yapıldı. Yılda bir kez verilen gıda yardımı her aya çıkarıldı.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, yaptığı toplu sözleşmeyle çalışanların maaşlarına yüzde 21 ile 40 arasında değişen oranda zam yaptı. Sosyal denge tazminatı oranını arttırdı.

Mersin'de ise Vahap Seçer, son sözleşmeyle çalışanlara 850 lira zam yaptı. Ardahan'da Faruk Demir, toplu sözleşmeyle işçilerin maaşına yüzde 40 zam yaptı.

Selahattin Ekicioğlu, daha önce unvanlara göre ödenen sosyal denge tazminatını tüm memurlar için eşitledi. Memurlara, net 520 lira gelir sağlandı.

Artvin'de de Demirhan Elçin, Yüksek Hakem Kurulu tarafından ödenmesi uygun görülen 82 lira 50 kuruşluk bayram ikramiyesine ek olarak net 250 lira bayram ikramiyesi ödedi.