Çocuk Meclisi'nden Bodrum Belediye Başkanı Aras'a ilk dilekçe

Bodrum Kent Konseyi'nin çalışma yönergesinin 11. maddesi gereğince kurulan Çocuk Meclisi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi Bodrumlu çocuklar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İlk Dilekçelerini Teslim Ettiler

Çocuk Meclisi üyesi çocuklar, Çırkan Mahallesi’nde bulunan trafik eğitim parkına, Türkiye Çevre Hareketinin önemli isimlerinden, Bodrum’a gönül vermiş Saynur Gelendost’un adının verilmesiyle ilgili dilekçelerini Başkan Aras’a teslim etti. Dilekçeyi inceleyen Başkan Aras, çocukları ilk Belediye Meclisine davet ederek dilekçelerini önerge olarak meclise getireceklerini belirtti.

“Sizler Bodrum’un ve ülkemizin geleceğisiniz”

Çocuk Meclisinin kurulmasının önemine vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların fikirlerine her zaman önem vereceklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Kent Konseyi Çocuk Meclisinin kurulması bizim bir süredir çalıştığımız bir projeydi. Ama bugün hayata geçmiş olması, gerçeğe bürünmüş olması beni çok mutlu etti. Size önümüzdeki süreçte yapacağınız çalışmalar için hem başarılar diliyorum hem de hep birlikte omuz omuza, kol kola çalışmak içinde tabii ki söz veriyorum. Size destek olmaya her zaman hazırız. Sizler, Bodrum’un ve ülkemizin geleceğisiniz. Şimdiden kentin geleceği hakkında kararlara katılmanız sizler için, bizler için ve kentimiz için faydalı olacaktır. Faaliyetlerde, yatırımlarda, alacağımız kararlarda sizlerin de fikrine başvuracağız, değer vereceğiz, önem vereceğiz.”

Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Kent Konseyi Parklar Çalışma Grubu Komisyonunun çalışmalarının da Çocuk Meclisine devredildiğini belirterek “Parklar onların, en güzel fikirler onlardan gelir” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Aras çocuklara belediye yayınlarının Halikarnas’a Yolculuk Can’a Öyküler kitabını hediye etti.

Belinay Mumcu’nun başkanlığını yaptığı Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisinin yürütme kurulu; Armin Bozkurt, Elif Eren, İmranur Uluğ, Cesim Burak Aydın, Evren Demir, Mert Yıldızgör, Çınar Yıldızgör, Asya Kaş, Ahmet Ayaz Aydın ve Muhammet Demir isimlerinden oluşuyor.