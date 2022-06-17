Çocuklar Beylikdüzü'nde Bahar Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Çocuk Bahar Şenliği düzenledi. Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar; atölye çalışmaları, dans gösterileri, yarışmalar ve DJ performansıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar; atölye çalışmaları, dans gösterileri, yarışmalar ve DJ performansıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeniz adına tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizi çok sevdiğimi bilin, iyi ki varsınız çocuklar.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Bahar Şenliği eğlence dolu anlara sahne oldu. Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri; atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, bando ekibi, DJ performansı ve dans gösterileriyle dopdolu bir gün geçirdi. Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, halat çekme ve çuval yarışında çocuklar arasında tatlı bir rekabet yaşanırken Senzala Team dans grubunun gösterisi büyük alkış topladı. Alanda ayrıca belediyenin hizmet otobüsleri olan Gezici Kütüphane ile Mobil Sağlık Aracı da hizmet verdi. Çocukların doyasıya eğlendiği günün sonunda ise çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çöp toplama yarışması düzenlendi. Etkinlik alanındaki atıkları toplayan miniklere hediyeler verildi.

“İyi ki varsınız çocuklar”

Etkinlikte vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün çok güzel bir noktadayız. Bu alan sizlerle çok daha güzel oluyor. Çocuklarımız bir eğitim öğretim dönemini daha geride bırakıyorlar. İnşallah güzel bir tatile adım atacaklar. Beylikdüzü Belediyesi olarak evlatlarımızın yazın vakitlerini verimli geçirebilmeleri için yaz okullarımızı başlatıyoruz. Sizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeniz adına tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizi çok sevdiğimi bilin, iyi ki varsınız çocuklar.” ifadelerini kullandı.