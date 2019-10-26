Çocuklar Cumhuriyeti sokakta karşılıyor

Koç Lisesi’nin 11. sınıfta öğrenim gören öğrencisi Dila Gültekin, dijital çağın negatif etkilerine karşı bir proje başlattı, Sarıyer Belediyesi’nden de bu projeye destek geldi. Gültekin, “Çocuk Sokakta” ismini verdiği projesiyle çocukları unutulmuş sokak oyunlarıyla tanıştırmayı ve konu hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

200’Ü AŞKIN ÇOCUK BU FESTİVALDE BULUŞTU

Sarıyer ilçesinde yaşayan 7-14 yaş arasındaki 200’ü aşkın çocukla çalışan Gültekin, 29 Ekim haftasında çocukları sokak oyunları festivali ile bir araya getirerek hem Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı hem de unutulmuş sokak oyunlarını canlandırdı. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un da katıldığı etkinlikte , SosyalBen Akademi ve Çocuk Sokakta Proje ekibi de yer aldı. Sokak Oyunları Festivali’nde halat çekmeden, miskete, mendil kapmacadan, sek sek oyununa kadar birçok oyun oynandı.