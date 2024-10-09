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''Çözüyoruz Kartal'' ekibi iş başında

''Çözüyoruz Kartal'' ekibi iş başında
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Kartal’ın mahallelerinin ihtiyaçlarını yerinde denetleyip hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak amacı ile Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçirilen ''Çözüyoruz Kartal'' projesi, ilçenin farklı mahallelerinde uygulanmaya devam ediyor.

Söz konusu proje kapsamında bu kez Esentepe Mahallesi ziyaret edildi. Kartal Belediyesi yetkililerinden oluşan bir ekip, Esentepe Mahallesi’nde adeta çıkartma yaptı.

Başta başkan yardımcıları ve danışmanları olmak üzere; birim müdürleri ve her birimden temsilcilerin yer aldığı ekip, kısa bir değerlendirmenin ardından sorunları yerinde tespit etmek üzere 2 koldan mahalleye dağıldı.

Esentepe Mahalle Muhtarlığı, aile sağlığı merkezi, cemevi, parklar, Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şubesi ve Kartal Oto Sanayi yönetimi gibi pek çok farklı yer ve kurumu ziyaret eden Çözüyoruz Kartal ekibi; talep, şikâyet ve eksiklikler konusunda bilgi alarak rapor tuttu.

Gün boyunca devam eden ve Esentepe Mahallesi odağında gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde mahallenin birçok farklı noktasına dokunuldu. Bir sonraki aşama için ise ayrıntılı bir rapor hazırlanarak onlarca bilgi ve talep toplandı.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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