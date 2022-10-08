CRR Akademi'de yeni dönem

İBB Kültür Dairesi’ne bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu, yeni müzisyenler yetiştirmek için 1 Ekim itibariyle kapılarını açtı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzik eğitimi verildiğini biliyor muydunuz? CRR konser kapıları açıp, bitince kapatılan bir yer değil. İBB Kültür Dairesi’ne bağlı CRR Konser Salonu tam anlamıyla bir kültür ve sanat merkezi. Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü müzisyenleri yetenekli öğrencilerle buluşturan ustalık sınıfları büyük ilgi gördü. Bu sezon bambaşka bir adım atıldı. CRR Bestecilik Akademisi yeni müzisyenler yetiştirmek için 1 Ekim itibariyle kapılarını yetenekli gençlere açtı.

Akademinin başında ünlü besteci Armağan Durdağ bulunuyor. Çok Sesli Batı Müziği Atölyesi ile Müzisyen Güç Başar Gülle yönetimindeki Caz Müziği Atölyesi eğitimlere başladı.

GENÇLER BATIDA YETİŞKİNLER CAZDA

Toplamda 26 kişinin eğitim gördüğü atölyelerde Klasik Müzik Akademisi için 16 öğrenci, Caz Müziği Akademisi için de 10 öğrenci seçildi. Çocuk (8-12 yaş) ve genç (13-18 yaş) kategorilerinde yapılan seçmeler sonucunda akademiye girmeye hak kazanan isimler belirlendi. Türkiye’nin önde gelen klasik müzik bestecisi Armağan Durdağ, her pazar, birebir ve toplu derslerde toplam 3 ay boyunca öğrencilere uygulamalı eğitim verecek.

Akademide, besteciliğe giriş, Türkiye ve dünyadan besteciler ve Çağdaş Müziğe giriş dersleri yer alıyor. Yetişkin kategorisinin direktörlüğünü besteci, müzik teorisyeni ve performans sanatçısı Güç Başar Gülle yürütüyor. Akademide, 18-40 yaş aralığında başvuruda bulunanlar arasından da seçmeler yapıldı. Yetişkinler için olan Caz Müziği Akademisi’ne girmeye hak kazananlar her Cumartesi, 3 saatlik bir eğitim alacak.

BESTELER SESİNİ BULACAK

Eğitimin tamamlanmasının ardından CRR Bestecilik Akademisi konseri düzenlenecek. Bu konserde öğrencilerin eserleri profesyonel müzisyenler tarafından seslendirilecek. Akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere CRR Bestecilik Akademisi Sertifikası verilecek.