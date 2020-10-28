Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanı Başkentlileri bekliyor

Başkentlileri ağırlamaya hazırlanan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanının açılışı pandemi nedeniyle ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi Başkent caddelerini Cumhuriyet Bayramı’nda Türk bayrakları ile billboardlarla donatırken, 29 Ekim Perşembe günü EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY da ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “97 yıl önce bugün söylenen ve tarihin akışını değiştiren o esaslı sözün ışığındayız… ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.’ Merak etme Paşa’m, Başkent emin ellerde” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in ilanının 97. yılında Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nın açılışını 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 19.30’da yapacak olan Başkan Yavaş ayrıca toplam 42 noktada temel atma ve toplu açılışlarla Başkentlilere sürpriz yapacak.

Pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı toplu açılış ve temel atma töreni ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇUBUK-1 BARAJI YENİ GÖRÜNÜMÜYLE GÖZ DOLDURACAK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent Ankara ve çevresindeki kuraklık ile yangınlara karşı su sıkıntısını gidermek için inşa ettirdiği ve 1936 yılında hizmete açılan Çubuk-1 Barajı, Ankaralılar için önemli bir dinlenme, eğlence ve mesire alanı oldu.

Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılından itibaren barajda su birikimi durdurulan ve 2016 yılında göl gazinosu ile birçok tesisin yıkıldığı atıl durumda bulunan Çubuk-1 Barajı ile içindeki Atatürk Evi, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda çevre düzenlemesi başta olmak üzere bakım ve onarımdan geçirilerek hazır hale getirildi.

DSİ’den devir alınan Atatürk Köşkü tarihi özelliğine uygun olarak ve korunarak restore edilirken, Başkan Yavaş tarafından açılışı yapılacak Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı içinde yer alan köşk geçmiş dönemlere ait fotoğrafların sergilendiği mekan olarak ziyarete açılacak.

ÇUBUK 1 BARAJI REKREASYON ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Başkan Yavaş’ın açılışını gerçekleştireceği yenilenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı içinde; “Atatürk Evi, Bayrak Tepe-Seyir Tepesi, Kitabeli Kapı, Doğa Yürüyüş Yolu, Teras Kafe, Bent Üstü Gezinti Yolu, Tek Yürek Etkinlik Alanı, Bisiklet Yolu, Piknik Alanı, Spor Sahası, Çınaraltı Dinlenme Alanı, Sera, Çocuk Oyun Alanı, Mescid, Otopark” alanları yeni görünümüyle yer alacak.

Toplam 413 bin metrekarelik alana kurulu olan rekreasyon alanının proje çalışmalarına 2019 yılında başlanırken, önce dip çamuru temizleme işlemi ve arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen işleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışma yürütürken, sadece peyzaj düzenlemeleri için ANFA Genel Müdürlüğü’ne bağlı 317 personel yaklaşık 22 bin 500 saat mesai yaptı. Rekreasyon alanın tümüne yaklaşık 1250 ağaç, 75 bin çalı, 15 bin çiçek, 3 bin sarmaşık ve 20 bin metrekare çim ekildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kaçak ve usulsüz olarak dökülen atıklara müdahale edilirken, rahatsız edici kokusuyla senelerdir şikayet konusu olan Çubuk Çayı’nın ıslahında ve baraj bölgesinde 550 kamyon çamur dip temizliği gerçekleştirildi.

Alanda 2000 kamyon hafriyat atığı bertaraf edilirken, temizlik çalışmalarını sürdüren BelPlas ekipleri bakteri ve probiyotik çalışmalarla Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı daha hijyenik hale getirdi.

ATATÜRK HEYKELİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Rekreasyon alanının kuşbakışı görülebileceği en yüksek yeri Seyir Tepesi haline dönüştürülürken, terasta bulunan kafe yenilenerek dinlenme alanı inşa edildi.

ANFA Sanat Atölyesi’nde üretilen ve görenleri büyüleyen Atatürk Heykeli, Seyir Tepesi’nin en yüksek alanına yerleştirilirken, yamaçlar da tel örgü ile kaplandı.

Büyükşehir Belediyesinin 14 milyon 616 bin 664 TL harcayarak yenilediği Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı içerisinde; 4 çeşme, 3 süs havuzu, 219 bin metrekarelik piknik alanı, 736 metre doğa yürüyüş yolu, 520 metre bisiklet yolu ve 2 adet çocuk oyun alanı hizmet verecek. 619 araç kapasiteli otoparkı, 163 piknik masası, 1 market-kafe, 1 kafe ve 1 bistro kafe ile hem Başkentlilerin hem turistlerin kullanımına açılacak.

BAŞKENT’E YAKIŞIR BİR REKREASYON ALANI

Başkan Yavaş tarafından 29 Ekim Perşembe günü toplu açılışı yapılacak 27 nokta şöyle:

“Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Yaşamkent Köprülü Kavşağı, Konutkent Köprülü Kavşağı, Başkent Üniversitesi Köprülü Alt Geçidi, Türk Kızılayı Caddesi 2304. Cadde Köprülü Kavşağı, Türk Kızılayı Caddesi Eski Hava Hastanesi Önü Köprülü Kavşağı, Yenikent Yolu Yenileme ve Genişletme Projesi, Bisiklet Yolları, Şule Çet Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Turkuaz Vadisi Çevre Yenileme Projesi, Gençlik Parkı Kent Konseyi Sanat Merkezi Açık Hava Etkinlik Alanı, Kuzey Yıldızı Teknoloji Parkı, Kuzey Yıldızı Ortak Teknoloji Binası, 4 Teknoloji Projesi (Akıllı Durak - Köylere İnternet – Karekod - ABB TV), Özgür Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları, Kızılcahamam Şifa Oteli (Şehit Yakınları ve Gaziler İçin), Gaziler Merkezi, Altındağ Kadınlar ve Gençlik Destek Merkezi, Dışkapı Barınma Evi, Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, Çengel Engelsiz Kafe, Kamil Ocak Mahallesi BELMEK, KISAMER (Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi), EGO 3. Bölge Şube Müdürlüğü Mamak Yerleşkesi.”

Ulaşımdan altyapıya kadar Başkentlilerin hayatını kolaylaştıracak şu 16 noktada yapılacak temel atma çalışmalarını da Başkan Yavaş açıklayacak:

“İvedik – Polatlı Su Hattı Projesi, Ankara Asbestli Borular Yenileme Projesi, Mamak-Gölbaşı Hattı Su Hattı Yenileme Projesi, Hasköy (Fruko) Köprülü Kavşağı Projesi, Ayaş Yolu (Başer) Köprülü Kavşağı Projesi, İstasyon Caddesi 2 Adet Köprülü Kavşak Projesi, AŞTİ Yenileme Projesi, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park Projesi, Ulus Toptancı Hali Projesi, Ankara Kalesi Aydınlatma Projesi, Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi, Anafartalar Caddesi Cephe ve Sağlıklaştırma Projesi, Dikmen Vadisi Teknoloji Merkezi, Karataş Hayvan Barınağı, 5 İtfaiye Binası (Akyurt, Nallıhan, Etimesgut, Bağlum, Haymana), Mamak Evsel Katı Atık Toplama İstasyonu.”

BAŞKENT CUMHURİYET BAYRAMI’NA HAZIRLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in ilanın 97. yılı kapsamında kentin cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ile donattı.

Büyükşehir Belediyesi billboardlar, afişler ve kent ekranları aracılığıyla vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 29 Ekim Perşembe günü 06.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY ücretsiz hizmet verecek.