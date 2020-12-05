Cumartesi ve pazar günleri metrobüs ve otobüsler çalışacak

Kısıtlama nedeniyle toplu ulaşım seferlerini yeniden düzenleyen İETT'nin aldığı kararlara göre, metrobüs gündüz 3 dakika gece ise 10 dakika aralıklarlarla hareket edecek. Diğer ulaşım araçları ise 15 dakika aralıklarla sefere çıkacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan cumartesi ve pazar günleri de İstanbul'da otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak. Kısıtlama nedeniyle toplu ulaşım seferlerini yeniden düzenleyen İETT'nin aldığı kararlara göre, metrobüs gündüz 3 dakika gece ise 10 dakika aralıklarlarla hareket edecek. Diğer ulaşım araçları ise 15 dakika aralıklarla sefere çıkacak.

Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde, yıl sonuna kadar hafta sonlarında tam kapanma olacak. Ancak, zorunlu iş alanlarıyla ilgili istisnalar nedeniyle, yine çok sayıda insan toplu taşıma aralarını kullanacak. Bu çerçevede İETT, toplu ulaşımın hafta sonu da süreceğini bildirdi. Ancak, toplu ulaşım araçları, yeniden belirlenen sefer saatlerine göre hareket edecek. Sefer saatlerinde yapılan güncellemeye göre, metrobüs gündüz 3 dakika gece ise 10 dakika aralıklarla sefer yapacak. Diğer ulaşım araçları ise 15 dakika bir hareket edecek.

İETT yapılan değişikliği şu şekilde duyurdu:

“Hafta sonu için İETT sefer saatleri güncellenmiştir. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakika, gece 10 dakika aralıkla sefer yapılacaktır. Teleferik, Füniküler, T3 Moda Tramvayı ve M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakika aralıklarla yapılacaktır. Şehir hatları vapur seferlerinde değişiklik yapılmamıştır.”