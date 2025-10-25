Cumhuriyet Bayramı Muğla’da Farklı Etkinliklerle Kutlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı farklı etkinliklerle tüm şehirde coşkuyla kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 yılında temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti 102. Yaşını kutluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında il genelinde düzenleyeceği konserler, spor karşılaşmaları, belgesel ve film gösterimi, Türkiye’de ve dünyada ilk olan Zurnazen Festivali ile bayram coşkusunu tüm vatandaşlara yaşatacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Muğla’nın farklı ilçelerinde vatandaşlar konserlerle buluşacak. İl merkezi Menteşe’de Emre Aydın, Seydikemer ilçesinde Selcan Kökçen Şahin, Datça ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Ezgi Uludağ, Kavaklıdere ilçesinde ise Hale Yamaner Okdan sahne alacak. Konserler 20.30’da başlayacak. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 31 Ekim Cuma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda “Bir Destanın İzinde”, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 1 Kasım Cumartesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde “Bir Sesin İzinde” konserleri düzenleyecek.

Vali Hanım Belgeseli ve Veda Filmi Cumhuriyet Bayramı’nda İzleyicisi ile Buluşuyor

Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın hayatını anlatan ‘Vali Hanım’ belgeselinin galası Cumhuriyet Bayramı armağanı olarak Muğla’da yapılacak. Muğla Büyükşehir’in katkılarıyla hayata geçen, yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği "Vali Hanım" belgeseli, 30 Ekim Perşembe günü ilk kez Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını, mücadele azmini ve veda hikâyesini anlatan ‘Veda’ filmi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşacak. Film; 27 Ekim Pazartesi saat 20.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 30 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Zurnazen ve Spor Müsabakaları da Bayram Coşkusuna Renk Katacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali’nin onuncusu bu yıl Milas’ta izleyicisi ile buluşacak. 27 Ekim Pazartesi Milas Atapark Meydanı, 28 Ekim Salı gününde Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı 10.Uluslararası Zurnazen Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar bayram coşkusuna renk katacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi 6.Geleneksek Cumhuriyet Kupası Veteranlar ve Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix Tenis Turnuvası ile sporseverleri de bir araya getiriyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi “Personel Cumhuriyet Kupası Voleybol ve Halı Saha Turnuvası” düzenledi.

Başkan Aras; “Muğla’mızda Cumhuriyet Bayramı Coşkumuzu 7’den 70’e Yaşayacak ve Bayramımızı Hep Birlikte Büyük Bir Sevinçle Kutlayacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 102 yıl önce atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller tarafından ilelebet yaşatılacağını söyledi ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Muğla’da tüm vatandaşlarla yaşayacaklarını belirtti.

Başkan Aras; “19 Mayıs 1919’da Atatürk tarafından Samsun’da başlatılan bağımsızlık yürüyüşü 29 Ekim 1923’te Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet ile taçlanmıştır. 102.yaşını kutlayacağımız Cumhuriyet ile Türk Milleti verimli topraklarında üreten, bilim insanları ile dünyaya yön veren, kadınlarına dünyada ilk defa seçme seçilme hakkı veren bir Millet olmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bize düşen sorumluluk Atatürk ilke ve devrimleri ışığında karanlıklara yürümek, ülkemizi kuruluş ayarlarına geri döndürmektir. Türk Milleti bu yolda her zaman gücünü bir çift gözden almaya, Ata’mızın ilelebet yaşayacak dediği Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edecektir. Muğla’mızda da Cumhuriyet Bayramı coşkumuzu hemşehrilerimizle 7’den 70’e yaşayacak ve bayramımızı hep birlikte büyük bir sevinçle kutlayacağız.” dedi.