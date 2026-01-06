Cumhuriyet Tarihine Tanıklık Eden Sergi Kartal’da Açıldı

  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, emekli öğretmen ve koleksiyoner Ahmet Şükrü Solmaz’ın yıllar süren emeğiyle bir araya getirdiği ‘Basında Atatürk ve Anma Günleri’ sergisi Kartallılarla buluştu. Kartal Belediyesi Fuaye Alanında açılışı gerçekleştirilen ve tarihi bir arşiv niteliği taşıyan sergi, ziyaretçilerini Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği dönemin hüzünlü günlerine götürdü.

Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin’in yanı sıra başkan danışmanları, meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi, Kartal Gönüllüleri Platformu ve Kartal SİDAD temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, serginin taşıdığı tarihsel ve kültürel öneme dikkat çekerek, Ahmet Şükrü Solmaz’ın uzun yıllara yayılan emeğinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Solmaz’ın yaklaşık otuz yılı aşkın bir süredir kendi imkânlarıyla gazete, dergi ve kitapları bir araya getirerek çok değerli bir arşiv oluşturduğunu ifade eden Özgön, bu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Konuşmasında Cumhuriyetin kuruluş sürecine de değinen Özgön, 1923 yılında sıfırdan bir ülke inşa edilerek millete emanet edildiğini hatırlatarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yoktan var ettiği bu ülkeyi bizlere emanet etti. Bugün Cumhuriyetin değerleri zaman zaman aşındırılmaya çalışılsa da bizler bu değerlere hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi yaşatmaya ve ileriye taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Özgön, konuşmasını Atatürk’e minnet ve şükran duygularını dile getirerek tamamladı.

Ahmet Şükrü Solmaz’ın özel arşivinden süzülen sergi; gazete, dergi ve kitaplardan oluşan son derece zengin bir seçkiyi Kartal halkının ilgisine sunuyor. Sergi, yalnızca bir gazete küpürü koleksiyonu olmanın ötesine geçerek akademik ve tarihsel değeri yüksek çok sayıda nadir eseri bir araya getiriyor.

Atatürk’ün Hayatına Dair Eserlerde Sergide Yer Alıyor

Koleksiyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri, Atatürk’ün vefat sürecini belgeleyen 1938 arşivi oldu. 9 Kasım 1938’den 23 Kasım 1938’e kadar olan dönemi kapsayan bu arşivde, Atatürk’ün vefatı, cenaze töreni ve naaşının nakliyle ilgili dönemin yaklaşık 20 önemli gazetesi seri halinde sergileniyor.

Sergide ayrıca Nutuk’un Osmanlıca baskısı, Atatürk’ün 1924 yılı sonbahar gezilerini anlatan Osmanlıca ilk baskı kitap ile bu eserin tercüme edilmiş son baskısı da yer alıyor. Döneminin Atatürk kapaklı illüstrasyon dergileri sergide geniş yer bulurken, yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 100’e yakın çeşitli dergi ile Atatürk temalı yaklaşık 100’e yakın çeşitli kitap ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fransız fotoğrafçı Jean Weinberg’in nadir bulunan ‘Gazi’nin Eseri’ adlı kitabı da sergide öne çıkan eserler arasında yer aldı.

1957 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğan Ahmet Şükrü Solmaz, Akçadağ Öğretmen Okulu mezunu olup uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Bir dönem sahafçılık da yapan Solmaz, Atatürk’e dair arşivini yıllar boyunca titizlikle oluşturdu ve bu sergiyle Kartal halkıyla buluşturdu.

Açılış programı sonunda Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, sergiye sunduğu katkı ve yıllara yayılan emeği dolayısıyla koleksiyon sahibi Ahmet Şükrü Solmaz’a plaket takdim etti. Cumhuriyet tarihine ışık tutan bu kapsamlı arşiv, Kartallıların ve tarih meraklılarının yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergi, 4–11 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

