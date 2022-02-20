Cumhuriyet'e giden sürecin başlangıcı: İzmir İktisadi Kongresi

Prof. Dr. Mithat Baydur, 2023’e Doğru İktisatsız Türkiye başlıklı konferans ile Sarıyerlilerle buluştu. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde İzmir İktisat Kongresi’ni konu alan Baydur; “İzmir İktisat Kongresi Cumhuriyet’e giden sürecin başlangıcıdır. İstikbalden korkmamak için maziden ders almak lazım” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923-1929 dönemi ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi, 99.yıl dönümünde Sarıyer’de konuşuldu. Prof. Dr. Mithat Baydur "2023’e Doğru İktisatsız Türkiye" konferansında İzmir İktisat Kongresi ile ilgili önemli bilgiler verdi. “Cumhuriyet İktisat politikasının tabiki hedefleri var” diyen Baydur şöyle konuştu; “Bir alan üzerinde 29 Ekim’de Cumhuriyet kuruldu. Bitmeyen bir sempozyum gibi orada devletin temelleri atıldı. Bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizebilmek için millete bakmak lazım. Ortak bir kader birliği var. Tüccar, çiftçi, sanayici ve bütün işçi temsilcilerinin yani bütün meslek zümrelerinin katıldığı bir kongredir. Mustafa Kemal, “Türkiye Cumhuriyet’i birbirinin lazımı ve melzumu olan meslek zümrelerinden ibarettir” der. Yani birbirini tamamlayan meslek zümreleri vardır. Mustafa Kemal kongrede şöyle diyor; “Efendiler görülüyor ki bu kadar kesin ve başarılı asgari zaferden sonra bize sulha kavuşmaktan alıkoyan neden doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir. İktisadi anlayıştır. Çünkü bu devlet iktisadi egemenliği sağlayacak olursa o kadar kuvvetli bir temel üzerinde birleşmiş olacak ki artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacaktır. İşte düşmanlarımızın kabul edemedikleri budur.”

İSTİKBALDEN KORKMAMAK İÇİN MAZİDEN DERS ALMAK LAZIM

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nde ki söylemlerinde bugünü gördüğünü ifade eden Baydur; “Atatürk’ün halkı nasıl kucakladığı ve tüm toplumsal sınıflara eşit mesafede ve ne kadar adil bir kucaklama içerisinde olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Ayrıca Atatürk’e göre kılıç sallayan kol yorulacaktır ama saban sallayan kol her ne kadar yorulsa da aslında bir emek artı değer üretmektedir. Yine İzmir İktisat Kongresi’nde Atatürk der ki; ‘Milletimiz mazisinde değil artık istikbalinden mesuldür.’ İstikbalden korkmamak için maziden ders almak lazım. Atatürk’ün ileriye dair görüşlerini İzmir İktisat Kongresi’nde ki söylemlerinde görebiliriz.” diye konuştu.