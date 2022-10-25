Cumhuriyetimiz 99 yaşında! 29 Ekim coşkusu Üsküdar’da

İBB, Cumhuriyetimizin 99. yılını coşkuyla kutluyor. Cumhuriyetimizin yeni yaşına özel düzenlenecek etkinlikler kapsamında tüm İstanbullular sevilen sanatçılarla buluşacak.

Üsküdar Meydanı’nda Anadolu Ateşi sahne alacak ardından Selda Bağcan şarkılarıyla İstanbulluları kucaklayacak. Kara Surları’nda ve Müze Gazhane’de gün boyu düzenlenecek etkinlikler ile İstanbullular unutulmaz anlar yaşayacak. Cumhuriyet Bayramı, milli değerlerimizi hissederek birlik ve beraberlik içinde kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. İBB’nin gün boyu gerçekleştireceği programlarla İstanbullular ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anacak. Üsküdar Meydanı’nda yapılacak olan etkinliklerle İstanbullular coşkuyla bayram kutlaması yaşayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı etkinlik saat 19.00’da DJ gösterimi ile başlayacak. 19.40’ta Bege sahne alacak. 20.25’te Anadolu Ateşi dans gösterimini sergileyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluları selamlaması ve konuşmasının ardından ise sevilen sanatçı Selda Bağcan şarkılarıyla İstanbullular ile buluşacak. Etkinlikte mapping ve ışık gösterileri de olacak.

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA KUTLANACAK

Üsküdar’ın yanı sıra İstanbul’un dört bir yanında 29 Ekim coşkusu kendini gösterecek. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” izleyici ile buluşacak.

İBB Kültür AŞ’nin düzenlediği konserlerde ise;

Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan,

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat,

Kağıthane Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak.

KARA SURLARI’NDA 29 EKİM COŞKUSU

Fatih’te İBB’nin restore ederek kente kazandırdığı Mevlanakapı Kara Surları’nda da gün boyu etkinlikler yapılacak. Maskotlu Çocuk Konseri, Pound Rockout Atölyesi, Bando Gösterisi ve Sokak Sanatları, Sihirli Bayrak Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar 29 Ekim ruhunu yaşayacak.

MÜZE GAZHANE BAYRAMA HAZIR



Müze Gazhane de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yaş grubuna özel, tüm güne yayılacak bir dizi etkinliği İstanbullularla buluşturuyor. İBB Kültür AŞ tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında atölyeler, söyleşiler, gösteriler ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak. Çocuk ve yetişkinler için “Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi, Çocuklar için Yoga, Bando Gösterisi, Tango Gösterisi ve Atölyesi” gibi tümüyle ücretsiz olan etkinliklerin bazılarına ‘Radar İstanbul’ mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN KİŞİSELLEŞTİRİN



İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. İBB’nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak. İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için İstanbulkart Mobil uygulamasından, “www.bireysel.istanbulkart.istanbul” internet sitesinden ya da 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.