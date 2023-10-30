Cumhuriyetin 100. yılında Başkentliler tek yürek oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle doya doya kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 7’den 70’e Başkentliler düzenlenen kutlama törenleriyle tek yürek oldu.

Başkent Ankara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü nedeniyle birçok kutlamaya ev sahipliği yaparken Başkentliler tek yürek hâlinde bayram coşkusu yaşadı.

MANSUR YAVAŞ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtpark’a düzenlenen meşaleli yürüyüşe katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan vatandaşlardan büyük ilgi gören Yavaş, buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ankara Toptancı Hali’nden başlayan meşaleli yürüyüşte yerini aldı.

BAŞKENT KIRMIZI BEYAZ’A BÜRÜNDÜ

Ankara’nın cadde, bulvarlar, park ve rekreasyon alanlarının yanı sıra kent ekranları, otobüs ile metro vagonları Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarında marşlar çalındı. Grafiti sanatçıları tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro trenini de kutlamalar kapsamında sefere çıkarıldı.

ATATÜRK ANKARA’NIN İLK GÖKDELENİNDEN BAŞKENTLİLERE SESLENDİ

Atatürk posterleriyle donatılan Başkentte; Kızılay Meydanı ve Ankara Kalesi’nde ise mapping gösterisi gerçekleştirildi. Kızılay Meydanı’nda yer alan Cumhuriyetin ilk gökdeleni olarak kabul edilen Kahramanlar İş Merkezi binasına yapay zekâyla oluşturulan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsü yansıtıldı. Bir sinema salonunun 20 katı büyüklüğündeki alana yansıtılan görüntüde Atatürk, Nutuk’tan kısımlar okuyarak Başkentlilere seslendi.

BAKAP’TA KOŞU IŞIK DAĞI’NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Başkentte Cumhuriyetin 100’üncü yılında sportif etkinlikler de düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 100. Yılda 100 Zirve Doğa Yürüyüşü’nün Ankara ayağı Kızılcahamam’da bulunan Işık Dağı’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara il temsilciliğiyle iş birliğiyle gerçekleştirilen yürüyüşe 100 dağcı katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Rekreasyon Alanıda Mülkiye Cumhuriyet Koşusu’na ev sahipliği yaptı. 5 kilometre, 10 kilometre ve Temsil Koşusu’ndan oluşan yarışlar kapsamında sporcular, aileleri ve sporseverler Cumhuriyet coşkusunu BAKAP’ta yaşadılar.

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN GELEN SANAT GRUPLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Başkent Ankara, kutlamalar kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Ankara’nın kardeş şehirlerinden Astana, Bangkok, Lefkoşa, Kazan ve Moskova’dan gelen sanat grupları Altınpark ile Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda folklor gösterisi düzenledi.

GAZİ PARK STK’LERİN BULUŞMA YERİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesive Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği (Volksder) iş birliğiyle Gazi Park’ta “Açık Hava Sinema” etkinliği düzenlendi. 117 Vosvos’un da sergilendiği etkinlikte katılımcılar araçlarıyla “100. Yıl” yazdılar.

Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de motorlarıyla birlikte Gazi Park’tan hareket ederek kent turu yaptılar.