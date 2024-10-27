Cumhuriyet’in 101.Yaşı Muğla’da Coşkuyla Kutlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu düzenlediği konserler, tiyatro ve spor turnuvaları ile tüm Muğla’da coşkuyla kutlamaya başladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 101 yıl önce Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak ilan ettiği Cumhuriyet 101.yaşına giriyor. Atatürk ilke ve devrimlerini 101 yıldır yaşatan Muğla Cumhuriyet Bayramı’nı yine tüm vatandaşları ile birlikte coşkuyla kutlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yaşını 7 ilçede düzenleyeceği konserler, tiyatro gösterileri, tenis ve voleybol turnuvalarıyla tüm vatandaşlarla coşkuyla kutlamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101.yaşı kutlamaları Muğla’nın Dalaman ilçesinde 6.Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix tenis turnuvası ile başladı. 32 sporcu Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti. Menteşe ilçesinde düzenlenen 5.Geleneksel Cumhuriyet Kupası Veteranlar Voleybol Şampiyonası da renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet coşkusu 7 İlçede konserlerle Devam Edecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede konserlerle meydanları dolduracak. Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Meydanı’nda ünlü sanatçı Yaşar, Dalaman Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Gündoğarken, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Popüler Müzik Orkestrası Marmaris Atatürk Meydanı’nda Fuat Saka, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Norm Ender, Ortaca Belediye önünde Grup Evdeki Saat, Seydikemer Belediye Meydanı’nda Ender Balkır sahne alacak. 28 Ekim Pazartesi Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Şu Çılgın Türkler tiyatro oyununu sahneleyecek.